Ведь он должен был быть рядом со спортсменкой и настраивать ее на результат. Такое мнение в эфире 24 канала высказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
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Беленюк: Скорее всего, на Олимпиаду повезли кого-то другого вместо тренера Килипко
По его словам, необходимо узнать, почему легкоатлетка показала высокий 5 результат, но ее тренер не был допущен к соревнованиям. Скорее всего, на Олимпиаду-2020 в Токио повезли другого человека вместо него.
"Я считаю, что это нонсенс. Я не представляю, как показывать высокие результаты, когда человек, который с тобой проходил весь этот путь, находится неизвестно где. С этим надо разбираться. И спрашивать, почему получилось именно так", – подчеркнул Беленюк.
Борец также отметил, что Украина находится в десятке стран, которая имеет самые высокие выплаты спортсменам за олимпийские медали:
- за "золото" – 125 тысяч долларов;
- за "серебро" – 80 тысяч долларов;
- за "бронзу" – 55 титсяч долларов.
К тому же власть прилагает все усилия, чтобы спортсмены, которые показывают высокие результаты на чемпионатах Европы и мира, получали президентскую стипендию. И таким образом их мотивируют к результатам.
Если буквально 2 года назад олимпийский чемпион получал 15 тысяч гривен в месяц президентской стипендии, сейчас он будет получать более 32 тысяч,
– сообщил Беленюк.
И добавил, что на этом не собирается останавливаться. Ведь еще надо строить инфраструктурные объекты для тренировки в лучших условиях. К тому же Украина на Олимпийских играх в Токио получила больше медалей, чем в Рио в 2016 году. "Я думаю, что это позитивный сигнал. Надо поддерживать эту тенденцию, развивать и дальше", – подытожил олимпийский чемпион.
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Легкоатлетка Килипко пожаловалась на отсутствие тренера: детали
- Прыгунья с шестом Марина Килипко на Олимпийских играх в Токио заняла 5 место в финальных соревнованиях. Она преодолела высоту в 4,5 метра.
- Комментируя результат, легкоатлетка расплакалась, ведь на соревнованиях она находилась без своего тренера. Мол, если бы рядом был наставник, она могла бы занять значительно высшее место.
- "Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Мне обещали, что решение будет принято позже. Я не понимаю, почему так происходит в нашей стране", – заявила она.