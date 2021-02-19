Украинский теннисист Илья Марченко продолжил победную серию на турнирах в Италии. 33-летний спортсмен одержал волевую победу над Камилем Майхжаком из Польши.

Илья Марченко выиграл матч второго круга основной сетки турнира в Италии. Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Украинец в трех сетах одолел соперника из Польши.

Вот это да Рафаэль Надаль сенсационно вылетел из Australian Open, не побив рекорд Федерера

Камиль Майхжак – Илья Марченко 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Украинский теннисист полностью провалил первый сет, отдав поляку три гейма на своих подачах. В финальном гейме Камиль Майхжак со второго сет-пойнта завершил первую партию – 6:1. Украинец сумел взять лишь один гейм. В активе Марченко один эйс и одна двойная ошибка.

Лидеру сборной Украины удалось переломить ход поединка во второй партии. Теннисисты безошибочно действовали на своих подачах, а ключевым стал девятый гейм, когда Илья с двойным брейком вышел вперед в партии – 4:5. Десятый гейм соперник из Польши полностью провалил, отдав гейм на своей подаче – 4:6.

Все решалось в третьем сете. По сценарию партия была похожа на первую, но уже фортуна была на стороне теннисиста из Украины. Начало было равное – 1:1, но Марченко стал действовать агрессивнее и воспользовался ошибками соперника на его подаче. В итоге – 1:6 в пользу украинца.

Эта победа стала для Марченко уже седьмой подряд в Италии. Перед этим турниром украинец получил титул, в финале победив опытного Энди Маррея.

В следующем круге Марченко сыграет против местного 36-летнего теннисиста Андреаса Сеппи. Матч состоится 19 февраля.