Український тенісист Ілля Марченко продовжив переможну серію на турнірах в Італії. 33-річний спортсмен здобув вольову перемогу над Камільом Майхжаком з Польщі.

Ілля Марченко виграв матч другого кола основної сітки турніру в Італії. Тенісисти провели на корті 1 годину 55 хвилин. Українець у трьох сетах здолав суперника з Польщі.

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Каміль Майхжак – Ілля Марченко 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Український тенісист повністю провалив перший сет, віддавши поляку три гейми на власних подачах. У фінальному геймі Каміль Майхжак з другого сет-пойнту завершив першу партію – 6:1. Українець спромігся взяти лише один гейм. У активі Марченка один ейс та одна подвійна помилка.

Лідеру збірної України вдалось переломити хід поєдинку у другій партії. Тенісисти безпомилково діяли на власних подачах, а ключовим став дев'ятий гейм, коли Ілля з подвійним брейком вийшов вперед у партії – 4:5. Десятий гейм суперник з Польщі повністю провалив, віддавши гейм на своїй подачі – 4:6.

Все вирішувалось у третьому сеті. За сценарієм партія була схожа на першу, але вже фортуна була на стороні тенісиста з України. Початок був рівний – 1:1, але Марченко став діяти агресивніше та скористався помилками суперника на його подачі. У підсумку – 1:6 на користь українця.

Ця перемога стала для Марченка вже сьомою поспіль у Італії. Перед цим турніром українець здобув титул, у фіналі перемігши досвідченого Енді Маррея.

У наступному колі Марченко зіграє проти місцевого 36-річного тенісиста Андреаса Сеппі. Матч відбудеться 19 лютого.