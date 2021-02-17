Испанский теннисист Рафаэль Надаль 17 февраля сенсационно вылетел из Australian Open-2021. В 1/4 финала второй номер мирового рейтинга уступил греку Стефаносу Циципасу.

Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль 3:2 (3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5)

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Надаль и Циципас устроили настоящую драму в битве за полуфинал. Испанский теннисист уверенно выиграл два первых сета и был близок, чтобы быстро выиграть матч.

Однако Циципас решил дать бой. В напряженном третьем сете Стефанос сумел вырвать победу, после чего сравнял счет в четвертой партии.

В последней 5 партии теннисисты уверенно защищали свои подачи, однако в 11 гейме нервы Надаля не выдержали. Испанец проиграл свою подачу, а уже в следующем гейме грек подал на матч.

Поединок продолжался более 4 часов.

Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль видеообзор

Надаль не побил рекорд Федерера

34-летний испанский теннисист был близок, чтобы побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии Грэнд Слэм. Сейчас Рафа и Роджер имеют по 20 побед.

Приблизиться к рекордам Федерера и Надаля на Australian Open может серб Новак Джокович. Обладатель 17 титулов на турнирах Гренд слэм в полуфинале сыграет против Аслана Карацева из России.

А Циципасу будет противостоять россиянин Даниил Медведев.