Нещерт или Трубин: вратари "Динамо" и "Шахтера" соревнуются за лучший сейв в Лиге чемпионов
Талантливые украинские вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин поборются за лучший сейв группового этапа Лиги чемпионов. Голосование проводит Лига чемпионов в своих соцсетях.
Сейвы голкипера "Динамо" и вратаря "Шахтера" Трубина оказались в четверке лучших группового этапа Лиги чемпионов-2020/2021. Об этом сообщает 24 канал.
Кстати Вратарь "Динамо" Нещерет вдвое подорожал после матча с "Барселоной"
В четверку лучших вошел сейв Нещерета в матче "Барселона" – "Динамо". Закарпатец отбил выстрел Лионеля Месси со штрафного.
В то же время в Лиге чемпионов отметили спасение Трубина в игре "Шахтер" – "Интер". Анатолий парировал удар Ромелу Лукаку со штрафного.
Звездные конкуренты украинцев
Конкуренцию Нещерету и Трубину составят звездные визави. В частности, голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген и игрок "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.
Тер Штеген парировал удар игрока "Динамо" Виталия Буяльского, а Де Хеа – выстрел Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Проголосовать может каждый желающий в комментариях. "Шахтер" уже отдал свой голос за Трубина.
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