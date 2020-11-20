Талантливые украинские вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин поборются за лучший сейв группового этапа Лиги чемпионов. Голосование проводит Лига чемпионов в своих соцсетях.

Сейвы голкипера "Динамо" и вратаря "Шахтера" Трубина оказались в четверке лучших группового этапа Лиги чемпионов-2020/2021. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Вратарь "Динамо" Нещерет вдвое подорожал после матча с "Барселоной"

В четверку лучших вошел сейв Нещерета в матче "Барселона" – "Динамо". Закарпатец отбил выстрел Лионеля Месси со штрафного.

В то же время в Лиге чемпионов отметили спасение Трубина в игре "Шахтер" – "Интер". Анатолий парировал удар Ромелу Лукаку со штрафного.

Звездные конкуренты украинцев

Конкуренцию Нещерету и Трубину составят звездные визави. В частности, голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген и игрок "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.

Тер Штеген парировал удар игрока "Динамо" Виталия Буяльского, а Де Хеа – выстрел Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Проголосовать может каждый желающий в комментариях. "Шахтер" уже отдал свой голос за Трубина.