Талановиті українські воротарі Руслан Нещерет та Анатолій Трубін позмагаються за найкращий сейв групового етапу Ліги чемпіонів. Голосування проводить Ліга чемпіонів у своїх соцмережах.

Сейви голкіпера "Динамо" та воротаря "Шахтаря" Трубіна опинилися у четвірці найкращих групового етапу Ліги чемпіонів-2020/2021. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Воротар "Динамо" Нещерет удвічі подорожчав після матчу з "Барселоною"

До четвірки найкращих увійшов сейв Нещерета у матчі "Барселона" – "Динамо". Закарпатець відбив постріл Ліонеля Мессі зі штрафного.

Водночас у Лізі чемпіонів відзначили порятунок Трубіна у грі "Шахтар" – "Інтер". Анатолій парирував удар Ромелу Лукаку зі штрафного.

Зіркові конкуренти українців

Конкуренцію Нещерету та Трубіну складуть зіркові візаві. Зокрема, голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеген та гравець "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа.

Тер Штеген парирував удар гравця "Динамо" Віталія Буяльського, а Де Хеа – постріл Кіліана Мбаппе з ПСЖ.

Проголосувати може кожен охочий у коментарях. "Шахтар" уже віддав свій голос за Трубіна.