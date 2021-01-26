Украинский боксер Александр Усик готовится к возвращению на ринг. Следующим соперником украинца может стать непобедимый британец Джо Джойс.

Источник: инстаграм usyk17.promotions

34-летний спортсмен выложил видео со своей тренировки. Усик жестко работает с огромным молотом.

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"Тяжелый труд всегда окупается", – написали в аккаунте Усика.

Что известно о бое Усик-Джойс

Всемирная боксерская организация (WBO) готова одобрить бой Джошуа и Фьюри. Следовательно, Джошуа не придется проводить защиту титула против Усика в следующем поединке. Усик – официальный претендент.

Вероятно, команды Джошуа и Фьюри заплатят Усику отступные, чтобы тот не требовал боя за титул. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.

В команде Джойса заявили, что в поединке с Усиком на кону может быть временный титул чемпиона WBO или же они просто определят претендента на титул.