Нереальная мощность: Усик показал тренировку с огромным молотом – видео
Украинский боксер Александр Усик готовится к возвращению на ринг. Следующим соперником украинца может стать непобедимый британец Джо Джойс.
Источник: инстаграм usyk17.promotions
34-летний спортсмен выложил видео со своей тренировки. Усик жестко работает с огромным молотом.
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"Тяжелый труд всегда окупается", – написали в аккаунте Усика.
Что известно о бое Усик-Джойс
Всемирная боксерская организация (WBO) готова одобрить бой Джошуа и Фьюри. Следовательно, Джошуа не придется проводить защиту титула против Усика в следующем поединке. Усик – официальный претендент.
Вероятно, команды Джошуа и Фьюри заплатят Усику отступные, чтобы тот не требовал боя за титул. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.
В команде Джойса заявили, что в поединке с Усиком на кону может быть временный титул чемпиона WBO или же они просто определят претендента на титул.
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