Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (5-0, 5 КО) одержал свою пятую победу подряд на профессиональном ринге. В этот раз украинский боксер положил в нокаут боснийца Аднана Деронью (3-2, 3 КО).

Бой состоялся 3 октября в городе Пловдив (Болгария). Рефери остановил поединок в третьем раунде и засчитал украинцу победу техническим нокаутом, пишет 24 канал.

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Очередная победа украинца

Еще до третьего раунда босниец уже дважды подряд побывал в нокдауне. В третьем раунде Шевадзуцкий зажал соперника на краю ринга и начал мощно пробивать по корпусу соперника, который не сумел заблокировать сильные удары украинца.

Украинский супертяж нанес сопернику второе поражение в его карьере в пяти поединках. Для Шевадзуцкого эта доблесть стала пятой подряд на профессиональном ринге. Сейчас в его активе 100-процентный показатель – 5 побед в 5 поединках.

Добавим, что в августе Шевадзуцкий помогал готовиться россиянину Александру Поветкину к бою против Диллиана Уайта.

Ранее сообщалось, что супертяж победил Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) на вечере бокса в Киеве. Бой завершился уже в первом раунде. Шевадзуцкий, который весит на 35 килограммов больше, грубо нокаутировал оппонента.

Кто такой Игорь Шевадзуцкий? Украинский супертяжеловес, идущий следующим же поколением за Александром Усиком. Игорь не был регулярным номер один для сборной, но регулярно боксировал на турнирах всевозможного масштаба, получил звание мастера спорта международного класса и даже выступал в WSB. В 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы".

Нокаут Шевадзуцкого смотрите видео​