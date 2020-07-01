Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) победил Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) на вечере бокса в Киеве.

Как и ожидалось, бой завершился уже в первом раунде. Шевадзуцкий, который весит на 35 килограммов больше, брутально нокаутировал оппонента, сообщает luckypunchnet.

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Опытный 47-летний Пилипенко активно двигался на ногах и легко убегал от более тяжелого оппонента. Однако Шевадзуцкий смог якобы и не сильным ударом потрясти ветерана, а после второго он упал. Пилипенко должен был продолжить бой, но его команда выбросила полотенце – победа Шевадзуцкого.

Видео победы Шевадзуцкого

Кто такой Игорь Шевадзуцкий

Украинский супертяжеловес, который идет следующим же поколением за Александром Усиком. Игорь не был регулярным номером один для сборной, но регулярно боксировал на турнирах различного масштаба, получил звание мастера спорта международного класса и даже выступал в WSB.