Український супертяж Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) здобув свою п'яту перемогу поспіль на професійному рингу. Цього разу український боксер поклав у нокаут боснійця Аднана Деронью (3-2, 3 КО).

Бій відбувся 3 жовтня у місті Пловдив (Болгарія). Рефері зупинив поєдинок у третьому раунді та зарахував українцю перемогу технічним нокаутом, пише 24 канал.

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Чергова перемога українця

Ще до третього раунду боснієць вже двічі поспіль побував у нокдауні. У третьому раунді Шевадзуцький затиснув суперника на краю рингу та почав потужно пробивати по корпусу суперника, який не зумів заблокувати сильні удари українця.

Український супертяж завдав супернику другої поразки у його кар'єрі у п'яти поєдинках. Для Шевадзуцького ця звитяга стала п'ятою поспіль на професійному рингу. Зараз у його доробку 100-відсотковий показник – 5 перемог у 5 поєдинках.

Додамо, що серпні Шевадзуцький допомагав готуватись росіянину Олександру Повєткіну до бою проти Ділліана Уайта.

Раніше повідомлялось, що супертяж переміг Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) на вечорі боксу в Києві. Бій завершився вже в першому раунді. Шевадзуцький, який важить на 35 кілограмів більше, брутально нокаутував опонента.

Хто такий Ігор Шевадзуцький? Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної, але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав у WSB. У 2015 році виступав за команду "Українські отамани".

Нокаут Шевадзуцького дивіться відео