Легендарный боксер Владимир Кличко не только на полную выкладывается в поединках, но и на тренировке. Спарринг-партнер Сэм Секстон навсегда запомнит бой 2014 года в тренировочном лагере украинца.

Мощность Кличко

Британский супертяжеловес Сэм Секстон подтвердил слухи о переломе носа в тренировочном лагере Владимира Кличко.

Примечательно Старейший чемпион мира и бой с Фьюри: условия возвращения Владимира Кличко на ринг

В 2014 году британец посетил тренировку одного из лучших боксеров мира из Украины. Однако первый визит Секстона завершился не слишком удачно. Украинец готовился к поединку против болгарина Кубрата Пулева и был настроен выкладываться по полной даже во время тренировок. Это подтвердил и сам Секстон.

Когда я впервые приехал к нему в лагерь, то он сломал мне нос. Я сам поставил нос на место, он стал еще более прямым, чем до этого. Когда я приехал к нему во второй раз, мы провели много спаррингов, отбоксировали большое количество раундов,

– рассказал боксер из Великобритании.

Поединок против болгарского боксера завершился победой Кличко в пятом раунде. До этого Владимир трижды отправлял соперника в нокдаун, а уже на экваторе боя нокаутировал Пулева.

Сэм Секстон провел свой последний бой в 2018 году, в котором уступил Хью Фьюри и потерял титул чемпиона Великобритании.

Недавно промоутер Александр Красюк раскрыл два условия, которые могут вернуть 44-летнего украинца на ринг. Владимир хочет взять реванш у Тайсона Фьюри и стать старейшим чемпионом мира.