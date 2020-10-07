Непобедимый американец: Лопес рассказал, кто будет его соперником после победы над Ломаченко
Теофимо Лопес, который является следующим соперником украинца Василия Ломаченко, хочет после боя подняться в первую полусреднюю весовую категорию. После боя с украинцем его соперником может стать Хосе Рамирес.
Чемпион по версии IBF Теофимо Лопес поделился ESPN будущими планами после боя с Василием Ломаченко. По словам американца, после поединка с украинцем он захочет выходить на ринг только против лучших.
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Амбициозные планы
"После моей победы над Ломаченко многие боксеры будут искать все возможные варианты, чтобы выйти против меня на ринг. Поединок со мной соперникам принесет огромные деньги, – сказал Лопес".
Американец предложил после боя с Василием Ломаченко организовать поединок против Хосе Рамиреса. Лопес уверен, что также нанесет поражение земляку.
Кто такой Хосе Родригес?
Американский боксер-профессионал, выступающий в первом полусреднем весе. Участник Олимпийских игр 2012 года. Чемпион мира по версии WBC (2018 года по сегодняшний день) и по версии WBO (2019 года по сегодняшний день) в первом полусреднем весе. На профессиональном ринге провел 26 боев, где одержал 26 побед, из них 17 – нокаутом.
Ломаченко – Лопес: главное о поединке
- Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.