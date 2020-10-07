Теофимо Лопес, который является следующим соперником украинца Василия Ломаченко, хочет после боя подняться в первую полусреднюю весовую категорию. После боя с украинцем его соперником может стать Хосе Рамирес.

Чемпион по версии IBF Теофимо Лопес поделился ESPN будущими планами после боя с Василием Ломаченко. По словам американца, после поединка с украинцем он захочет выходить на ринг только против лучших.

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Амбициозные планы

"После моей победы над Ломаченко многие боксеры будут искать все возможные варианты, чтобы выйти против меня на ринг. Поединок со мной соперникам принесет огромные деньги, – сказал Лопес".

Американец предложил после боя с Василием Ломаченко организовать поединок против Хосе Рамиреса. Лопес уверен, что также нанесет поражение земляку.

Кто такой Хосе Родригес?

Американский боксер-профессионал, выступающий в первом полусреднем весе. Участник Олимпийских игр 2012 года. Чемпион мира по версии WBC (2018 года по сегодняшний день) и по версии WBO (2019 года по сегодняшний день) в первом полусреднем весе. На профессиональном ринге провел 26 боев, где одержал 26 побед, из них 17 – нокаутом.

Ломаченко – Лопес: главное о поединке