Теофімо Лопес, який є наступним суперником українця Василя Ломаченка, хоче після бою підійнятись у першу напівсередню вагову категорію. Після бою з українцем його суперником може стати Хосе Рамірес.

Чемпіон за версією IBF Теофімо Лопес поділився ESPN майбутніми планами після бою з Василем Ломаченком. За словами американця, після поєдинку з українцем він захоче виходити на ринг лише проти найкращих.

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Амбітні плани

"Після моєї перемоги над Ломаченком багато боксерів будуть шукати всі можливі варіанти, щоб вийти проти мене на ринг. Поєдинок зі мною суперникам принесе величезні гроші, – сказав Лопес".

Американець запропонував після бою з Василем Ломаченком організувати поєдинок проти Хосе Раміреса. Лопес впевнений, що також завдасть поразки земляку.

Хто такий Хосе Родрігес? Американський боксер-професіонал, що виступає у першій напівсередній вазі. Учасник Олімпійських ігор 2012 року. Чемпіон світу за версією WBC (2018 року до сьогодні) та за версією WBO (2019 року до сьогодні) у першій напівсередній вазі. На професійному ринзі провів 26 боїв, де здобув 26 перемог, із них 17 – нокаутом.