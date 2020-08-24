Мюнхенская "Бавария" не только получила трофей Лиги чемпионов, победив в финале ПСЖ, но и установила очередной рекорд, который не удавался еще ни одному клубу.

"Бавария" стала первой командой, которая праздновала успех во всех поединках Лиги чемпионов. Мюнхенцы показали 100-процентный показатель – 11 побед в 11 матчах. Об этом сообщает Gracenote Live.

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Непобедимые немцы

Предыдущий рекорд в 10 матчах также принадлежал мюнхенской "Баварии". Он был установлен в 2013 году. В сезоне 2014/15 его повторил мадридский "Реал".

- @FCBayern are the first ever club to win all their Champions Cup/Champions League matches in a single season. #UCLfinal #PSGFCB — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 23, 2020 Теперь немецкий клуб переписал историю и увеличил рекорд на один победный поединок. До этого еще ни одному клубу не удавалось достичь такого результата. Все матчи "Баварии" в Лиге чемпионов в сезоне 2019/20 18.09.2019 "Бавария" 3:0 "Црвена Звезда"

01.10.2019 "Тоттенхэм" 2:7 "Бавария"

22.10.2019 "Олимпиакос" 2:3 "Бавария"

06.11.2019 "Бавария" 2:0 "Олимпиакос"

26.11.2019 "Црвена Звезда" 0:6 "Бавария"

11.12.2019 "Бавария" 3:1 "Тоттенхэм"

25.02.2020 "Челси" 0:3 "Бавария"

08.08.2020 "Бавария" 4:1 "Челси"

14.08.2020 "Барселона" 2:8 "Бавария"

19.08.2020 "Лион" 0:3 "Бавария"

23.08.2020 "Бавария" 1:0 ПСЖ

Добавим, что трофей Лиги чемпионов стал для немецкого клуба уже 6-м в клубной истории. Он сравнялся по количеству кубков с английским "Ливерпулем". Опережают их только "Милан", у которого 7 трофеев, и единоличным лидером является мадридский "Реал" – 13 кубков Лиги чемпионов.

Благодаря победе над ПСЖ "Баварии" удалось обогнать "Барселону" – 5 кубков.