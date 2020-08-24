Победная серия "Баварии" позволила установить уникальный рекорд Лиги чемпионов: видео
Мюнхенская "Бавария" не только получила трофей Лиги чемпионов, победив в финале ПСЖ, но и установила очередной рекорд, который не удавался еще ни одному клубу.
"Бавария" стала первой командой, которая праздновала успех во всех поединках Лиги чемпионов. Мюнхенцы показали 100-процентный показатель – 11 побед в 11 матчах. Об этом сообщает Gracenote Live.
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Непобедимые немцы
Предыдущий рекорд в 10 матчах также принадлежал мюнхенской "Баварии". Он был установлен в 2013 году. В сезоне 2014/15 его повторил мадридский "Реал".
- 01.10.2019 "Тоттенхэм" 2:7 "Бавария"
- 22.10.2019 "Олимпиакос" 2:3 "Бавария"
- 06.11.2019 "Бавария" 2:0 "Олимпиакос"
- 26.11.2019 "Црвена Звезда" 0:6 "Бавария"
- 11.12.2019 "Бавария" 3:1 "Тоттенхэм"
- 25.02.2020 "Челси" 0:3 "Бавария"
- 08.08.2020 "Бавария" 4:1 "Челси"
- 19.08.2020 "Лион" 0:3 "Бавария"
- 23.08.2020 "Бавария" 1:0 ПСЖ
Добавим, что трофей Лиги чемпионов стал для немецкого клуба уже 6-м в клубной истории. Он сравнялся по количеству кубков с английским "Ливерпулем". Опережают их только "Милан", у которого 7 трофеев, и единоличным лидером является мадридский "Реал" – 13 кубков Лиги чемпионов.
Благодаря победе над ПСЖ "Баварии" удалось обогнать "Барселону" – 5 кубков.