Мюнхенська "Баварія" не лише здобула трофей Ліги чемпіонів, перемігши у фіналі ПСЖ, а й встановила черговий рекорд, який не вдавався ще жодному клубу.

"Баварія" стала першою командою, яка святкувала успіх у всіх поєдинках Ліги чемпіонів. Мюнхенці показали 100-відсотковий показник – 11 перемог у 11 матчах. Про це повідомляє Gracenote Live.

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Непереможні німці Попередній рекорд в 10 матчів також належав мюнхенській "Баварії". Він був встановлений у 2013 році. У сезоні 2014/15 його повторив мадридський "Реал". - @FCBayern are the first ever club to win all their Champions Cup/Champions League matches in a single season. #UCLfinal #PSGFCB — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 23, 2020 Тепер німецький клуб переписав історію та збільшив рекорд на один переможний поєдинок. До цього ще жодному клубу не вдавалось досягти такого результату.

Усі матчі "Баварії" у Лізі чемпіонів у сезоні 2019/20

18.09.2019 "Баварія" 3:0 "Црвена Звезда"

01.10.2019 "Тоттенхем" 2:7 "Баварія"

22.10.2019 "Олімпіакос" 2:3 "Баварія"

06.11.2019 "Баварія" 2:0 "Олімпіакос"

26.11.2019 "Црвена Звезда" 0:6 "Баварія"

11.12.2019 "Баварія" 3:1 "Тоттенхем"

25.02.2020 "Челсі" 0:3 "Баварія"

08.08.2020 "Баварія" 4:1 "Челсі"

14.08.2020 "Барселона" 2:8 "Баварія"

19.08.2020 "Ліон" 0:3 "Баварія"

23.08.2020 "Баварія" 1:0 ПСЖ

Додамо, що трофей Ліги чемпіонів став для німецького клубу вже 6-м у клубній історії. Він зрівнявся за кількість кубків із англійським "Ліверпулем". Випереджають їх лише "Мілан" у якого 7 трофеїв та одноосібним лідером є мадридський "Реал" – 13 кубків Ліги чемпіонів.

Завдяки перемозі над ПСЖ "Баварії" вдалось обігнати "Барселону" – 5 кубків.