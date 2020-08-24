Переможна серія "Баварії" дозволила встановити унікальний рекорд Ліги чемпіонів: відео
Мюнхенська "Баварія" не лише здобула трофей Ліги чемпіонів, перемігши у фіналі ПСЖ, а й встановила черговий рекорд, який не вдавався ще жодному клубу.
"Баварія" стала першою командою, яка святкувала успіх у всіх поєдинках Ліги чемпіонів. Мюнхенці показали 100-відсотковий показник – 11 перемог у 11 матчах. Про це повідомляє Gracenote Live.
До теми: Баварія" вдруге в клубній історії оформила требл: якими трофеями поповнилась "німецька машина"
Усі матчі "Баварії" у Лізі чемпіонів у сезоні 2019/20
- 18.09.2019 "Баварія" 3:0 "Црвена Звезда"
- 01.10.2019 "Тоттенхем" 2:7 "Баварія"
- 22.10.2019 "Олімпіакос" 2:3 "Баварія"
- 06.11.2019 "Баварія" 2:0 "Олімпіакос"
- 26.11.2019 "Црвена Звезда" 0:6 "Баварія"
- 11.12.2019 "Баварія" 3:1 "Тоттенхем"
- 25.02.2020 "Челсі" 0:3 "Баварія"
- 08.08.2020 "Баварія" 4:1 "Челсі"
- 19.08.2020 "Ліон" 0:3 "Баварія"
- 23.08.2020 "Баварія" 1:0 ПСЖ
Додамо, що трофей Ліги чемпіонів став для німецького клубу вже 6-м у клубній історії. Він зрівнявся за кількість кубків із англійським "Ліверпулем". Випереджають їх лише "Мілан" у якого 7 трофеїв та одноосібним лідером є мадридський "Реал" – 13 кубків Ліги чемпіонів.
Завдяки перемозі над ПСЖ "Баварії" вдалось обігнати "Барселону" – 5 кубків.