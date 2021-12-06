Немного отдохну и вернусь на ринг, – Деревянченко прокомментировал поражение от Адамеса

6 декабря 2021 , 11:11
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Premier Boxing Champions

Украинский боксер Сергей Деревянченко неожиданно проиграл в яростном поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом. Для него это уже четвертое поражение на профи-ринге.

Деревянченко: это был тяжелый бой

Украинский боксер отметил, что у него был достаточно серьезный соперник. Сергей не собирается ставить точку в спорте, лишь возьмет небольшую паузу для отдыха.

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Я ожидал, что соперник будет так боксировать. Это был очень ровный и тяжелый бой. Неудобной была его стойка левши. Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу. Спасибо моей команде,
– сказал боксер сразу после поединка.

Также в своем инстаграме Деревянченко поблагодарил всех за поддержку.


Деревянченко со своей командой / Фото instagram.com/sergiy.derevyanchenko

  • Сергей Деревянченко в ночь с 5 на 6 декабря провел 10-раундовый рейтинговый бой против Адамеса. Украинцу не удалось победить своего оппонента.
  • Двое судей отдали предпочтение доминиканцу, еще один зафиксировал ничью. Финальный счет рефери составлял 95-95, 97-93 и 96-94 в пользу Адамеса.
  • Сергей упустил шанс посоревноваться за титул WBC.
  • Для Деревянченко это четвертое поражение на профи-ринге.
Автор: Дарина Жданович