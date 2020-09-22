Нападающий французского ПСЖ Неймар может пропустить все матчи чемпионата до конца 2020 года. Все из-за драки в матче против "Марселя" и оскорбительных слов относительно соперника.

Напомним, в третьем туре чемпионата Франции матч ПСЖ – "Марсель" закончился массовой дракой с участием футболистов. Сразу пятеро игроков получили красные карточки. Среди них Неймар, который нанес удар сзади в голову по защитнику "Марселя" Алваро.

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После матча Неймар обвинил соперника в том, что он назвал его "обезьяной". Сам же Алваро утверждал, что во время игры Ди Мария плюнул в его сторону.

Теперь же издание El Partidazo de COPE утверждает, что у "Марселя" есть доказательство, что Неймар во время игры назвал японского защитника клуба Хироки Сакаи "ср*ным китайцем".

Расследованием этого дела занимается Федерация футбола Франции и Лига 1. Они изучают все возможные доказательства поведения Неймара и Алваро. Если их вина относительно расистских оскорблений соперника будет доказана, им грозит дисквалификация на 8 – 10 матчей, пишет L'Equipe.

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До конца 2020 года осталось сыграть 12 матчей в чемпионате Франции. Вряд ли решение будет принято до начала октября (6 тур запланирован на 2 – 4 октября). Поэтому если Неймара дисквалифицируют на 10 матчей, то он пропустит все игры чемпионата до конца 2020 года.