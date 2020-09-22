Нападник французького ПСЖ Неймар може пропустити усі матчі чемпіонату до кінця 2020 року. Все через бійку у матчі проти "Марселя" та образливі слова щодо суперника.

Нагадаємо, у третьому турі чемпіонату Франції матч ПСЖ – "Марсель" закінчився масмовою бійкою за участі футболістів. Одразу п'ятеро гравців отримали червоні картки. Серед них Неймар, який завдав удар ззаду в голову по захиснику "Марселя" Алваро.

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Після матчу Неймар звинуватив суперника у тому, що він назвав його "мавпою". Сам же Алваро стверджував, що під час гри Анхель Ді Марія плюнув в його сторону.

Тепер же видання El Partidazo de COPE стверджує, що в "Марселя" є доказ, що Неймар під час гри назвав японського захисника клубу Хірокі Сакії "ср*ним китайцем".

Розслідуванням цієї справи займається Федерація футболу Франції та Ліга 1. Вони вивчають усі можливі докази щодо поведінки Неймара та Алваро. Якщо їх вина щодо расистських образ суперника буде доведена, їм загрожує дискваліфікація на 8 – 10 матчів, пише L'Equipe.

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До кінця 2020 року залишилося зіграти 12 матчів у чемпіонаті Франції. Навряд чи рішення буде прийнято до початку жовтня (6 тур запланований на 2 – 4 жовтня). Відтак якщо Неймара дискваліфікують на 10 матчів, то він пропустить усі ігри чемпіонату до кінця 2020 року.