Французский ПСЖ Неймара разгромил "Лейпциг" в 1/2 финала Лиги чемпионов. После поединка бразилец выложил фото со стаканчиком Red Bull, который является спонсором немецкого клуба.

Такой фотографией поделился футболист в своем Instagram. Подчеркнем, что это старое фото с отдыха из архива Неймара.

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Троллинг от Неймара

В руках Неймара стакан с логотипом Red Bull – спонсором "Лейпцига". Дело в том, что у нападающего также рекламный договор с этой компанией.

"Папа в финале", так подписал фото бразилец.



Троллинг от Неймара / Instagram

Добавим, что Неймар присоединился к разгрому соперника в полуфинале, он отдал результативную передачу на партнера по команде. Это первый выход в финал Лиги чемпионов для ПСЖ.

Правда, после матча футболист решил поменяться футболкой с игроком соперника за что может быть серьезно наказан. Он нарушил правила медицинского протокола. Поэтому Неймар может даже пропустить исторический финал для своего клуба.

Так что в финале ПСЖ сыграет против победителя пары "Лион" – "Бавария". Эти команды между собой сыграют 19 августа, а финал Лиги чемпионов состоится 23 августа.

Также футболист выложил пост в соцсети, где стоит на коленях и смотрит в небо. Футболист благодарен Богу за победу в матче.