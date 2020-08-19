Неймар затроллил "Лейпциг" после выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов
Французский ПСЖ Неймара разгромил "Лейпциг" в 1/2 финала Лиги чемпионов. После поединка бразилец выложил фото со стаканчиком Red Bull, который является спонсором немецкого клуба.
Такой фотографией поделился футболист в своем Instagram. Подчеркнем, что это старое фото с отдыха из архива Неймара.
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Троллинг от Неймара
В руках Неймара стакан с логотипом Red Bull – спонсором "Лейпцига". Дело в том, что у нападающего также рекламный договор с этой компанией.
"Папа в финале", так подписал фото бразилец.
Троллинг от Неймара / Instagram
Добавим, что Неймар присоединился к разгрому соперника в полуфинале, он отдал результативную передачу на партнера по команде. Это первый выход в финал Лиги чемпионов для ПСЖ.
Правда, после матча футболист решил поменяться футболкой с игроком соперника за что может быть серьезно наказан. Он нарушил правила медицинского протокола. Поэтому Неймар может даже пропустить исторический финал для своего клуба.
Так что в финале ПСЖ сыграет против победителя пары "Лион" – "Бавария". Эти команды между собой сыграют 19 августа, а финал Лиги чемпионов состоится 23 августа.
Также футболист выложил пост в соцсети, где стоит на коленях и смотрит в небо. Футболист благодарен Богу за победу в матче.