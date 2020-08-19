Французький ПСЖ Неймара розгромив "Лейпциг" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Після поєдинку бразилець виклав фото зі стаканчиком Red Bull, який є спонсором німецького клубу.

Такою світлиною поділився футболіст у своєму Instagram. Підкреслимо, що це старе фото з відпочинку з архіву Неймара.

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Тролінг від Неймара

У руках Неймара стакан з логотипом Red Bull – спонсором "Лейпцига". Річ у тому, що у нападника також рекламний договір з цією компанією.

"Тато у фіналі", так підписав фото бразилець.



Тролінг від Неймара / Instagram

Додамо, що Неймар долучився до розгрому суперника у півфіналі, він віддав результативну передачу на партнера по команді. Це перший вихід у фінал Ліги чемпіонів для ПСЖ.

Щоправда, після матчу футболіст вирішив помінятись футболкою з гравцем суперника за що може бути серйозно покараний. Він порушив правила медичного протоколу. Через це Неймар може навіть пропустити історичний фінал для свого клубу.

Тож у фіналі ПСЖ зіграє проти переможця пари "Ліон" – "Баварія". Ці команди між собою зіграють 19 серпня, а фінал Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня.

Також футболіст виклав пост у соцмережі, де стоїть на колінах та дивиться у небо. Футболіст вдячний Богу за перемогу у матчі.