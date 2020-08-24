Бразильский нападающий ПСЖ Неймар после проигрышного матча против "Баварии" в финале Лиги чемпионов долго не мог прийти в себя, сидев на скамейке запасных и не сдерживая слез. Когда эмоции немного погасли, француз решил поздравить соперника с победой, но случайного не дописал одну букву и поздравил с успехом не "Баварию", а немецкий "Байер".

Бразилец решил поздравить мюнхенцев с победой в своем Twitter, но сделал это несколько неудачно, отметив в посте "Байер", не дописав одну букву (Bayer – "Байер", "Bayern" – "Бавария").

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Курьез с приветствием

"Байер" сразу отреагировал на ссылку на их клуб, поставив емодзи, который не понимает, что происходит. Неймар написал, что проигрыш – это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Он поблагодарил фанатов за поддержку. Этот довольно лаконичный и трогательный пост бразилец закончил крайне нелепо.

И поздравляю "Байер",

– написал Неймар.



Курйоз Неймара / Фото: Твиттер

Испаноязычный твиттер "Байера" забавно ответил на упоминание Неймара: "Спасибо! Мы не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске и играем в видеоигры, но спасибо", – прокомментировали в клубе.

Obrigado, @neymarjr!



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

Добавим, что у Неймара было несколько хороших моментов, чтобы открыть отсчет голов ПСЖ в финальном матче, но бразилец не сумел использовать свои возможности в отличие от Комана, который забил победный гол для "Баварии".