Бразильський нападник ПСЖ Неймар після програшного матчу проти "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів довго не міг прийти до тями, сидівши на лаві запасних, не стримуючи сліз. Коли емоції трохи погасли француз вирішив привітати суперника з перемогою, але випадково не дописав одну літеру та привітав із успіхом не "Баварію", а німецький "Баєр".

Бразилець вирішив привітати мюнхенців із перемогою у своєму Twitter, але зробив це трохи невдало, зазначивши у пості "Баєр", не дописавши одну букву (Bayer – "Баєр", "Bayern" – "Баварія").

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Курйоз із привітанням

"Баєр" одразу відреагував на посилання на їх клуб, поставивши емодзі, який не розуміє, що діється. Неймар написав, що програш – це частина спорту, ми намагаємось, беремось до кінця. Він подякував фанатам за підтримку. Цей досить таки лаконічний та зворушливий пост бразилець закінчив вкрай недолуго.

І вітаю "Баєр",

– написав Неймар.



Курйоз Неймара / Фото: Твіттер

Іспаномовний твіттер "Баєра" кумедно відповів на позначення Неймара: "Спасибі! Не знаємо, чому ти нас вітаєш, адже ми у відпустці та граємо у відеоігри, але спасибі", прокоментували у клубі.

Obrigado, @neymarjr!



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

Додамо, що Неймара було декілька хороших нагод, щоб відкрити відлік голів ПСЖ у фінальному матчі, але бразилець не зумів використати свої нагоди на відміну від Комана, який забив переможний гол для "Баварії".