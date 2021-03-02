Неймар скорее всего не сможет помочь ПСЖ в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны. Бразилец до сих пор восстанавливается от травмы.

К ответному матчу французский ПСЖ подходит в хорошем настроении и с комфортным преимуществом. Первая встреча между клубами завершилась со счетом 1:4 в пользу команды Неймара.

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Кадровая потеря

Бразильский форвард пропустил первый поединок из-за травмы, которая может помешать ему выйти и во втором матче. Футболист уже начал индивидуальные тренировки, но пока что неизвестно, вернется ли Неймар к работе в общей группе в ближайшее время.

Вероятно, что его восстановление затянется, поэтому главному наставнику ПСЖ Маурисио Почеттино снова придется искать замену бразильцу. Эта потеря будет довольно серьезным ударом для атаки парижан. Неймар – один из главных бомбардиров команды. Он за 18 сыгранных матчей забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Матч против Барселоны состоится 10 марта в Париже. Встреча начнется в 22:00.