Неймар швидше за все не зможе допомогти ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Барселони. Бразилець ще досі відновлюється від травми.

До матчу-відповіді французький ПСЖ підходить у хорошому настрої та з комфортною перевагою. Перша зустріч між клубами завершилась з рахунком 1:4 на користь команди Неймара.

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Кадрова втрата

Бразильський форвард пропустив перший поєдинок через травму, яка може завадити йому вийти й у другому матчі. Футболіст вже розпочав індивідуальні тренування, але поки що невідомо, чи повернеться Неймар до роботи у загальній групі найближчим часом.

Ймовірно, що його відновлення затягнеться, тому головному наставнику ПСЖ Маурісіо Почеттіно знову доведеться шукати заміну бразильцю. Ця втрата буде доволі серйозним ударом для атаки парижан. Неймар – один з головних бомбардирів команди. Він за 18 зіграних матчів забив 13 голів та віддав 6 асистів.

Матч проти Барселони відбудеться 10 березня у Парижі. Зустріч розпочнеться о 22:00.