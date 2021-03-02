Неймар ризикує знову не зіграти за ПСЖ проти Барселони у Лізі чемпіонів
Неймар швидше за все не зможе допомогти ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Барселони. Бразилець ще досі відновлюється від травми.
Джерело:Le Parisien
До матчу-відповіді французький ПСЖ підходить у хорошому настрої та з комфортною перевагою. Перша зустріч між клубами завершилась з рахунком 1:4 на користь команди Неймара.
Варте уваги Гол Мбаппе Барселоні визнаний найкращим у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Кадрова втрата
Бразильський форвард пропустив перший поєдинок через травму, яка може завадити йому вийти й у другому матчі. Футболіст вже розпочав індивідуальні тренування, але поки що невідомо, чи повернеться Неймар до роботи у загальній групі найближчим часом.
Ймовірно, що його відновлення затягнеться, тому головному наставнику ПСЖ Маурісіо Почеттіно знову доведеться шукати заміну бразильцю. Ця втрата буде доволі серйозним ударом для атаки парижан. Неймар – один з головних бомбардирів команди. Він за 18 зіграних матчів забив 13 голів та віддав 6 асистів.
Поділитися новиною