Левый вингер сборной Бразилии откровенно рассказал, как отреагировал на то, что Аргентина стала чемпионом мира в 2022 году. В финале сборная Лионеля Месси в серии пенальти обыграла Францию с Килианом Мбаппе, который в решающем матче оформил хет-трик.

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Неймар: Месси ушел из ПСЖ не так, как он этого заслуживал

Неймар признался, что с радостью принял тот факт победы на ЧМ-2022 сборной своего друга. Это звание чемпиона мира стало первым для Лео.

Однако бразилец не с приятными ощущениями вспоминает об их периоде в ПСЖ и о том победном году Лионеля, который не так удачно сложился для него уже на клубном уровне.

Я был очень счастлив за год, который он провел, но в то же время очень расстроен, потому что жил обеими сторонами медали. Он поднялся на небеса со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы, а из ПСЖ мы пережили ад. И он, и я,

– сказал Неймар.

Бразильский футболист группы атаки уверен, что аргентинец покинул ПСЖ не так, как этого заслуживал. По мнению новичка Аль-Хиляля, Лионеля несправедливо обвиняли в парижском клубе, хотя он тренировался, боролся на футбольном поле и слился в случае поражения команды.

Напомним! 15 июля 2023 года Месси подписал контракт с Интер Майами до конца 2025 года. Лео феерически начал выступления за океаном. Лионель уже вошел топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба. Обладатель семи "Золотых мячей" забил уже 11 голов и отдал 5 ассистов в 11 сыгранных матчах.

Отметим, что из ПСЖ звездный нападающий успел взять два чемпионства и однажды победить в Суперкубке Франции. У Неймара аж 14 трофеев с парижанами, ведь бразилец выступал за французский гранд с 2017-го года, а не как Лео менее двух лет.

Было несколько моментов, когда в СМИ появлялась информация о поведении Месси, который позволял себе пойти посреди тренировки из-за неудовлетворительного тренировочного процесса команды под руководством тогда еще Кристофа Галтье.

А вот насчет Неймара, это был момент, когда несколько десятков фанатов ПСЖ пришли к его вилле и потребовали его покинуть французский гранд. Что он в итоге и сделал. 15 августа 2023 года бразилец стал футболистом саудовского Аль-Хиляля, но пока так и не дебютировал за новую команду.