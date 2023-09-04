Лівий вінгер збірної Бразилії відверто розповів, як зреагував на те, що Аргентина стала чемпіоном світу у 2022 році. У фіналі збірна Ліонеля Мессі у серії пенальті обіграла Францію із Кіліаном Мбаппе, який у вирішальному матчі оформив хет-трик.

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Неймар: Мессі пішов із ПСЖ не так, як він цього заслуговував

Неймар зізнався, що з радістю прийняв той факт перемоги на ЧС-2022 збірної свого друга. То звання чемпіона світу стало першим для Лео.

Однак бразилець не з приємними відчуттями згадує про їх період у ПСЖ та той переможний рік Ліонеля, який не так вдало склався для нього вже на клубному рівні.

Я був дуже щасливий за рік, який він провів, але водночас дуже засмучений, тому що він жив обома сторонами медалі. Він піднявся на небеса зі збірною Аргентини, він виграв усе за останні роки, а з ПСЖ ми пережили пекло. І він, і я,

– сказав Неймар.

Бразильський футболіст групи атаки впевнений, що аргентинець покинув ПСЖ не так, як на це заслуговував. На думку, новачка Аль-Хіляля, Ліонеля несправедливо звинувачували у паризькому клубі, хоча він тренувався, боровся на футбольному полі та злився у випадку поразок команди.

Нагадаємо! 15 липня 2023 року Мессі підписав контракт із Інтер Маямі до кінця 2025 року. Лео феєрично розпочав виступи за океаном. Ліонель вже увійшов топ-3 найкращих бомбардирів в історії клубу. Володар семи "Золотих м'ячів" забив вже 11 голів та віддав 5 асистів у 11 зіграних матчах.

Відзначимо, що з ПСЖ зірковий нападник встиг взяти два чемпіонства та одного разу перемогти у Суперкубку Франції. Натомість у Неймара аж 14 трофеїв із парижанами, адже бразилець виступав за французький гранд із 2017-го року, а не як Лео менш як два роки.

Було декілька моментів, коли у ЗМІ з'являлась інформація про поведінку Мессі, який дозволяв собі піти посеред тренування через незадовільний тренувальний процес команди під керівництвом тоді ще Крістофа Галтьє.

А от щодо Неймара, то був момент, коли декілька десятків фанатів ПСЖ прийшли до його вілли та вимагали його покинути французький гранд. Що він у підсумку й зробив. 15 серпня 2023 року бразилець став футболістом саудівського Аль-Хіляль, але поки що ще так і не дебютував за нову команду.