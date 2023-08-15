Чемпион Франции ПСЖ официально сообщил, что бразильский форвард Неймар покинул команду. Звездный форвард продолжит карьеру в саудовском клубе Аль-Хиляль.

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Еще одна потеря ПСЖ

Неймар подписал контракт с Аль-Хилялем сроком на два года. По информации инсайдеров, бразилец будет зарабатывать 250 миллионов евро в год. Пари Сен-Жермен получил за свою звезду компенсацию в 90 миллионов евро.

Партнерами звездного бразильца в саудовском клубе будут португалец Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и экс-игрок Наполи Калиду Кулибали.

Неймар – игрок Аль-Хиляля: смотрите видео

Карьера Неймара в ПСЖ

Напомним, что ПСЖ подписал Неймара в 2017 году. Тогда французский клуб заплатил на нападающего 222 миллиона евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. За шесть лет Неймар сыграл за парижан 173 матча и забил 118 голов.

Вместе с "красно-синими" бразилец 5 раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок Франции и трижды Суперкубок.

К слову. В начале июня ПСЖ покинул Лионель Месси. Аргентинский форвард подписал контракт с американским клубом Интер Майами. До сих пор не определился с дальнейшими планами еще она суперзвезда парижан – Килиан Мбаппе. На игрока сборной Франции претендуют "Реал", а также клубы Саудовской Аравии.