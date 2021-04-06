Неймар позорно ударил соперника в подбородок и чуть не подрался после матча: видео
Бразильский футболист ПСЖ Неймар решил выяснить отношения с защитником Лилля Тьягу Джало. Футболисты год назад уже имели конфликт.
Источник:L’Équipe
Провокационное поведение Неймара
В субботу, 3 апреля, ПСЖ неожиданно уступил на выезде Лиллю (0:1). Единственный гол во встрече забил на 20-й минуте Джонатан Дэвид, а концовка матча была самой жаркой.
Примечательно Как президент клуба из Казахстана криками поздравил команду с победой: эмоциональное видео
В одном из эпизодов защитник гостей Тьягу Джало сфолил на Неймара. Бразильцу не понравилась такая игра, он не удержался и толкнул соперника.
Главный арбитр встречи удалил обоих футболистов с футбольного поля. После матча защитник Лилля прокомментировал момент борьбы: "Я ничего не делал. После фола судья свистнул, и Неймар атаковал меня. Я упал. Он попытался отобрать у меня мяч и ударил рукой меня в подбородок. Я был удален по неизвестной причине".
Видео скандального эпизода в матче ПСЖ – Лилль
В тоннеле футболисты продолжили выяснять отношения. К слову, впервые конфликт между Неймаром и Джало вспыхнул еще в прошлом 2020 году в первом матче между этими командами в Лиге 1.
На этот раз Неймар направляясь в раздевалку выкрикивал оскорбительные слова в сторону защитника гостей и бросил в лицо пластырь. Такое поведение бразильца ПСЖ едва ли не спровоцировало драку. Когда игроки подошли к раздевалкам, тогда их конфликт завершился.
Я уважаю каждого игрока. Для меня нет разницы, Неймар это или кто-то еще. Но я думаю, что другие тоже должны проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, мы коллеги. Этого Неймару и не хватает. Немного уважения,
– прокомментировал эпизод Джало.
- Неймар отмечается горячим характером и наглыми выходками на футбольном поле.
- ПСЖ после поражения с 63 очками идет вторым. Парижане уступают лидеру Лиллю только 3 пункта.
Поделиться новостью