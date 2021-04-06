Бразильский футболист ПСЖ Неймар решил выяснить отношения с защитником Лилля Тьягу Джало. Футболисты год назад уже имели конфликт.

Провокационное поведение Неймара

В субботу, 3 апреля, ПСЖ неожиданно уступил на выезде Лиллю (0:1). Единственный гол во встрече забил на 20-й минуте Джонатан Дэвид, а концовка матча была самой жаркой.

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В одном из эпизодов защитник гостей Тьягу Джало сфолил на Неймара. Бразильцу не понравилась такая игра, он не удержался и толкнул соперника.

Главный арбитр встречи удалил обоих футболистов с футбольного поля. После матча защитник Лилля прокомментировал момент борьбы: "Я ничего не делал. После фола судья свистнул, и Неймар атаковал меня. Я упал. Он попытался отобрать у меня мяч и ударил рукой меня в подбородок. Я был удален по неизвестной причине".

Видео скандального эпизода в матче ПСЖ – Лилль

Huge result in the Ligue 1 title race as an imperious Lille claim a 1-0 win over PSG at the Parc des Princes to go 3 points clear.



The match ended with Neymar and Tiago Djaló both being sent off for the below sequence.#PSGLOSC #Ligue1UberEats #Neymar pic.twitter.com/oV1PyiJRcC — Engrossed in Football (@eifmagazine) April 3, 2021

В тоннеле футболисты продолжили выяснять отношения. К слову, впервые конфликт между Неймаром и Джало вспыхнул еще в прошлом 2020 году в первом матче между этими командами в Лиге 1.

На этот раз Неймар направляясь в раздевалку выкрикивал оскорбительные слова в сторону защитника гостей и бросил в лицо пластырь. Такое поведение бразильца ПСЖ едва ли не спровоцировало драку. Когда игроки подошли к раздевалкам, тогда их конфликт завершился.

Я уважаю каждого игрока. Для меня нет разницы, Неймар это или кто-то еще. Но я думаю, что другие тоже должны проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, мы коллеги. Этого Неймару и не хватает. Немного уважения,

– прокомментировал эпизод Джало.