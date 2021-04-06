Бразильський футболіст ПСЖ Неймар вирішив з'ясувати стосунки з захисником Лілля Тьягу Джало. Футболісти рік тому вже мали конфлікт.

Провокаційна поведінка Неймара

У суботу, 3 квітня, ПСЖ несподівано поступився на виїзді Ліллю (0:1). Єдиний гол у зустрічі забив на 20-й хвилині Джонатан Девід, а кінцівка матчу була найспекотнішою.

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В одному з епізодів захисник гостей Тьягу Джало сфолив на Неймарі. Бразильцю не сподобалась така гра, він не втримався та штовхнув суперника.

Головний арбітр зустрічі вилучив обох футболістів з футбольного поля. Після матчу захисник Лілля прокоментував момент боротьби: "Я нічого не робив. Після фолу суддя свиснув, і Неймар атакував мене. Я впав. Він спробував відібрати у мене м'яч і вдарив рукою мене в підборіддя. Я був вилучений з невідомої причини".

Відео скандального епізоду у матчі ПСЖ – Лілль

Huge result in the Ligue 1 title race as an imperious Lille claim a 1-0 win over PSG at the Parc des Princes to go 3 points clear.



The match ended with Neymar and Tiago Djaló both being sent off for the below sequence.#PSGLOSC #Ligue1UberEats #Neymar pic.twitter.com/oV1PyiJRcC — Engrossed in Football (@eifmagazine) April 3, 2021

У тунелі футболісти продовжили з'ясовувати стосунки. До слова, вперше конфлікт між Неймаром та Джало спалахнув ще торік у 2020 році у першому матчі між цими командами у Лізі 1.

Цього разу Неймар прямуючи до роздягальні викрикував образливі слова у сторону захисника гостей та кинув в обличчя пластир. Така поведінка бразильця ПСЖ ледь не спровокувала бійку. Коли гравці підійшли до роздягалень, тоді їх конфлікт завершився.

Я поважаю кожного гравця. Для мене немає різниці, Неймар це або хтось ще. Але я думаю, що інші теж повинні проявляти повагу. Ми повинні поважати один одного, ми колеги. Цього Неймару і не вистачає. Трохи поваги,

– прокоментував епізод Джало.