Неймар ганебно вдарив суперника у підборіддя і ледь не побився після матчу: відео
Бразильський футболіст ПСЖ Неймар вирішив з'ясувати стосунки з захисником Лілля Тьягу Джало. Футболісти рік тому вже мали конфлікт.
Джерело:L’Équipe
Провокаційна поведінка Неймара
У суботу, 3 квітня, ПСЖ несподівано поступився на виїзді Ліллю (0:1). Єдиний гол у зустрічі забив на 20-й хвилині Джонатан Девід, а кінцівка матчу була найспекотнішою.
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В одному з епізодів захисник гостей Тьягу Джало сфолив на Неймарі. Бразильцю не сподобалась така гра, він не втримався та штовхнув суперника.
Головний арбітр зустрічі вилучив обох футболістів з футбольного поля. Після матчу захисник Лілля прокоментував момент боротьби: "Я нічого не робив. Після фолу суддя свиснув, і Неймар атакував мене. Я впав. Він спробував відібрати у мене м'яч і вдарив рукою мене в підборіддя. Я був вилучений з невідомої причини".
Відео скандального епізоду у матчі ПСЖ – Лілль
У тунелі футболісти продовжили з'ясовувати стосунки. До слова, вперше конфлікт між Неймаром та Джало спалахнув ще торік у 2020 році у першому матчі між цими командами у Лізі 1.
Цього разу Неймар прямуючи до роздягальні викрикував образливі слова у сторону захисника гостей та кинув в обличчя пластир. Така поведінка бразильця ПСЖ ледь не спровокувала бійку. Коли гравці підійшли до роздягалень, тоді їх конфлікт завершився.
Я поважаю кожного гравця. Для мене немає різниці, Неймар це або хтось ще. Але я думаю, що інші теж повинні проявляти повагу. Ми повинні поважати один одного, ми колеги. Цього Неймару і не вистачає. Трохи поваги,
– прокоментував епізод Джало.
- Неймар відзначається палким характером та нахабними витівками на футбольному полі.
- ПСЖ після поразки із 63 очками йде другим. Парижани поступаються лідеру Ліллю лише 3 пунктами.
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