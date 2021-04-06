Ордабасы сыграл против Акжайыка в чемпионате Казахстана. Хозяева вырвали победу в компенсированное арбитром время.

Безумная радость

Лишь во втором тайме команды смогли открыть счет. Сделали это футболисты Акжайыка, а точнее автоголом отметился игрок Ордабасы Фортанелло.

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Хозяевам поля удалось спасти матч только в компенсированные арбитром минуты к основному времени. Сначала на 90+2 минуте Паулу удачно реализовал пенальти. А уже через четыре минуты Тунггишбаев вывел Ордабасы вперед и вырвал победу во встрече – 2:1.

Эмоции бушевали не только на футбольном поле, но и после матча. Поздравить команду с волевой победой в раздевалку пришел Бахтияр Байсеитов.

68-летний глава команды ярко поздравил футболистов, которые бились на футбольном поле как львы. Никто таких эмоциональных криков даже не ожидал, игроки поддержали и с улыбкой на лице радовались победе.

В начале сезона Ордабасы получили два подряд поражения в двух матчах. После такого удачного старта клуб идет вторым в чемпионате Казахстана.

Видео эмоционального поздравления президента клуба