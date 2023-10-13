В Южной Америке продолжаются матчи квалификации на чемпионат мира 2026 года. В одной из игр этой ночью Бразилия принимала аутсайдера отбора Венесуэлы, пишет 24 канал.

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"Селесао" сенсационно потеряли очки в домашнем матче (1:1). Первыми забили бразильцы, голом отличился Габриэль Магальяес после паса от Неймара.

В общем-то форвард Аль-Хиляля провел на поле всю игру. Когда Неймар покидал арену, у него бросили стакан с поп-корном и попали в голову. Игрок завелся и попытался выяснить отношения с обидчиком.

Видео инцидента с Неймаром:

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К счастью, нападающего удалось унять. Напомним, что в сентябре Неймар довел показатель своих голов за сборную Бразилии до 79-ти. Это позволило ему обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории пентакампеоне.

После трех туров квалификации Бразилия занимает второе место, имея в своем активе семь очков. Венесуэла идет шестой (4 балла). По регламенту направления на чемпионат мира-2026 выходят 6 из 10 команд КОНМЕБОЛ. Седьмая сборная будет играть в стыковых матчах.