Бывший игрок Барселоны плюнул в спину Месси на игре сборной Аргентины. Лионель надменно ответил обидчику.

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Две стороны медали

В Южной Америке царит своя атмосфера, где в воздухе летает дух упорных боев. В частности, латинские коллективы уже проводят квалификационные поединки к чемпионату мира, который состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде. На одной из отборочных встреч и случился присущий тем краям "горячий" инцидент, когда игроки не сдержали своих эмоций.

В игре между Аргентиной и Парагваем (1:0) произошел конфликт между Лионелем Месси и Антонио Санабрией. Интересно, что парагваяц начинал свой футбольный путь именно в Барселоне, но в дубле каталонцев. Во время спора на поле Санабрия плюнул в спину своему оппоненту, что Месси не сразу заметил, а только по завершении встречи. Лео надменно, однако мощно отреагировал на инцидент.

Правда, в том, что я этого не видел. Мне сказали в раздевалке, что один из игроков Парагвая плюнул на меня. Я даже не знаю, кто этот юноша. Мне только сказали. Я тоже не хочу придавать значения, потому что об этом будут говорить везде, и это еще хуже. Это станет известно, поэтому лучше оставить все как есть,

– сказал Месси.

Видео эпизода:

Кстати говоря. Санабрия возразил, что он плюнул в аргентинца, отметив, что именно ракурс позволил ошибочно подумать о его намерениях.

Стоит отметить, что команды в Южной Америке успели сыграть по три тура отборочного цикла в ЧМ-2026 (все команды континента формируют одну "лигу"). Аргентинцы выиграли все стартовые встречи (победили Боливию 3:0 и Эквадор 1:0), не пропустив ни одного мяча, поэтому занимают первое место в квалификации, Бразилия – вторая (7 очков).