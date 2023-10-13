У Південній Америці продовжуються матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. В одній із ігор цієї ночі Бразилія приймала аутсайдера відбору Венесуелу, пише 24 канал.

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"Селесао" сенсаційно втратили очки у домашньому матчі (1:1). Першими забили бразильці, голом відзначився Габріель Магальяес після пасу від Неймара.

Загалом же форвард Аль-Хіляля провів на полі всю гру. А коли Неймар покидав арену, у нього кинули стакан із поп-корном та влучили у голову. Гравець завівся і спробував з'ясувати стосунки із кривдником.

Відео інциденту з Неймаром:

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На щастя, нападника вдалось вгамувати. Нагадаємо, що у вересні Неймар довів показник своїх голів за збірну Бразилії до 79-ти. Це дозволило йому обійти Пеле та стати найкращим бомбардиром в історії "пентакампеоне".

Після трьох турів кваліфікації Бразилія посідає друге місце, маючи у своєму активі сім очок. Венесуела ж іде шостою (4 бали). За регламентом напряму на чемпіонат світу-2026 виходять 6 з 10-ти команд КОНМЕБОЛ. Сьома збірна гратиме у стикових матчах.