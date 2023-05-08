Недавно самые активные фанаты ПСЖ собрались возле клубного офиса, чтобы выразить свое возмущение игрой команды в сезоне 2022/2023. Болельщики требуют ухода из клуба звездных Лионеля Месси, Марко Вератти и Неймара. Также "жертвами" возмущений фанатов стали главный тренер Кристоф Галтье и президент парижан.

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Фанаты кардинально изменили планы бразильца

После чего небольшая группа болельщиков направилась в роскошный дом Неймара, чтобы футболист лично выслушал их недовольство

Такой поступок фанатов не понравился звездному бразильцу, который восстанавливается от травмы. Такое поведение болельщиков заставило Неймара еще раз задуматься над своим будущим в Париже.

Теперь Неймар не скрывает, что может покинуть французский клуб уже летом по окончании сезона-2022/2023. Хотя до этого у бразильца таких мнений даже не было.

Напомним, что контракт 31-летнего левого вингера с ПСЖ заканчивается 30 июня 2025 года. Есть еще опция пролонгации сотрудничества еще на один год.

Раньше была информация, что Неймар попал в прицел английского Манчестер Юнайтед.

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