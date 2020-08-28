Бразильський нападник ПСЖ Неймар хоче знову грати з аргентинцем Ліонелем Мессі в одній команді. У свою чергу Мессі нагострив око у "МанСіті" та кличе з собою нападника.

Неймар попросив керівництво клубу підписати лідера "Барселони" Ліонеля Мессі. Про це повідомив журналіст SkySports Браян Свенсон у своєму Twitter.

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Футболісти провели спільну розмову, але поки ПСЖ не робив пропозиції щодо Мессі. Аргентинець розповів про свій трансфер у розмові.

MESSI: Neymar has asked PSG to sign him. The pair spoke earlier this week. PSG not made any formal move. #PSG #SSN #TransferShow — Bryan Swanson (@skysports_bryan) August 27, 2020

Крім цього Мессі також запропонував бразильцю перейти разом з ним в клуб з Манчестера. Втім, контракт Неймара з ПСЖ розрахований до 2022 року і він не в змозі приймати рішення про свій трансфер самостійно. Про це повідомив журналіст ESPN Жорже Нікола у Twitter.

Antes mesmo de pedir a rescisão do contrato no Barcelona, Messi telefonou para Neymar convidando-o para jogar no Manchester Cityhttps://t.co/9gO7VrSUXd via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) August 25, 2020

Бразилець не проти знову стати одноклубником Ліонеля Мессі. Додамо, що футболісти пліч-о-пліч грали у "Барселоні" протягом 2013/17 років. А у серпні 2017 року Неймар перейшов у французьке ПСЖ, де виступає до сьогодні. Аргентинця активно сватають у "МанСіті", але не зрозуміло, чи зможе клуб потягнути такий дорогий трансфер.

Ще один друг аргентинця

Уругвайський нападник Луїс Суарес також виявив бажання продовжити свою кар'єру у одному клубі з аргентинцем. За словами його агента Алехандро Бальбі, уругваєць хоче перейти в той же клуб, куди піде аргентинець Ліонель Мессі.

Додамо, що Мессі хоче покинути каталонців вже найближчим часом, він не бачить перспектив продовження кар'єри у цьому клубі. На забивного форварда активно полюють ПСЖ, "Інтер" та "МанСіті". Останні є найближчі до трансферу футболіста, а ПСЖ начебто вже не розглядає таке підсилення у атакувальну лінію.

Агент зазначив, що Суарес та Мессі найкращі друзі, вони добре взаємодіють на полі та поза ним. Вже багато клубів серйозно зацікавились послугами Суареса, але він чекає на рішення Мессі.