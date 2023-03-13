Бразильский вингер отказывается уходить из ПСЖ, а к тому же, желает завершить карьеру в состоянии парижан. Действующий контракт Неймара со столичным клубом будет держать еще недолго.
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Окончательное решение
31-летний игрок досрочно завершил сезон из-за травмы связок голеностопного сустава и последующей операции. Однако Неймар активно строит планы на свое футбольное будущее. Бразильский футболист ясно определился, что он стремится завершить карьеру именно в ПСЖ. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
У футболиста нет намерений играть за другие клубы, хотя бразильца часто связывали с трансферами. Неймара сватали в лондонский Челси взамен Мудрику, а также в кризисный Ливерпуль. К тому же, ходили слухи и о трансфере Мохамеда Салаха, который должен заменить Неймара в ПСЖ.
Однако бразилец точно планирует остаться в Париже. Да и коллективам, которые захотят его приобрести, понадобятся огромные деньги для реализации такой цели, поскольку Неймар все еще остается самым дорогим футболистом мира.
Бразильская звезда в состоянии ПСЖ
- Неймар перебрался из Барселоны в состав французского гранда в 2017 году. Парижане отдали за талантливого бразильца рекордные 222 миллиона евро.
- Неймар уходил из каталонского коллектива, поскольку хотел "выйти из тени Лионеля Месси". Однако на беду бразильца, в составе ПСЖ засветился Килиан Мбаппе, также омрачивший Неймара.
- В состоянии парижан бразилец становился четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка Франции и пятикратным обладателем Суперкубка Франции. Однако Лига чемпионов Неймара по ПСЖ так и не подкрылась.
- За французский гранд Неймар провел 124 матча, в которых смог забить 77 голов.