Бразильский вингер отказывается уходить из ПСЖ, а к тому же, желает завершить карьеру в состоянии парижан. Действующий контракт Неймара со столичным клубом будет держать еще недолго.

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Окончательное решение

31-летний игрок досрочно завершил сезон из-за травмы связок голеностопного сустава и последующей операции. Однако Неймар активно строит планы на свое футбольное будущее. Бразильский футболист ясно определился, что он стремится завершить карьеру именно в ПСЖ. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

У футболиста нет намерений играть за другие клубы, хотя бразильца часто связывали с трансферами. Неймара сватали в лондонский Челси взамен Мудрику, а также в кризисный Ливерпуль. К тому же, ходили слухи и о трансфере Мохамеда Салаха, который должен заменить Неймара в ПСЖ.

Однако бразилец точно планирует остаться в Париже. Да и коллективам, которые захотят его приобрести, понадобятся огромные деньги для реализации такой цели, поскольку Неймар все еще остается самым дорогим футболистом мира.

Бразильская звезда в состоянии ПСЖ