Бразильський вінгер відмовляєтсья йти з ПСЖ, а до того ж, бажає завершити кар'єру в стані парижан. Чинний контракт Неймара зі столичним клубом триматиме ще не довго.

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Остаточне рішення

31-річний гравець достроково завершив сезон через травму зв'язок гомілковостопного суглоба та подальшу операцію. Проте Неймар активно будує плани на своє футбольне майбутнє. Бразильський футболіст чітко визначився, що він прагне завершити кар'єру саме в ПСЖ. Його контракт розрахований до літа 2025-го року.

У футболіста немає намірів грати за інші клуби, хоч бразильця часто пов'язували з трансферами. Неймара сватали у лондонський Челсі на заміну Мудрику, а також у кризовий Ліверпуль. До того ж, ходили чутки і про трансфер Мохамеда Салаха, який має замінити Неймара у ПСЖ.

Проте бразилець точно планує залишитись у Парижі. Та й колективам, які захочуть його придбати, знадобляться величезні гроші для реалізації такої мети, оскільки Неймар все ще залишається найдорожчим футболістом світу.

Бразильська зірка у стані ПСЖ