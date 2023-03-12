Марсель – Страсбург 2:2

Голы: Мбемба, 49, Санчес, 76 (пен) – Аолу, 88, 89.

В чемпионате Франции подошел к завершению 27 тур Лиги 1. На вечер воскресенья была вынесена дуэль команд с украинцами в составе – Марсель принимал Страсбург, пишет 24 канал.

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Провансальцы все еще надеются навязать ПСЖ борьбу за чемпионство. В свою очередь, подопечные Антонетти цепляются за выживание. С первых минут на поле появился только Руслан Малиновский, в то время как Эдуард Соболь остался в запасе.

Игра шла не по сценарию фаворита. В первом тайме Олимпик не только отдал инициативу Страсбургу, но и ни разу не пробил в створ ворот оппонента.

Марсель выходит вперед благодаря Малиновскому

К тому же с 29 минуты хозяева играли в меньшинстве, ведь судья показал прямую красную Балерде за срыв выхода наедине. Во втором тайме поединок успокоился, а вернуть его в нужное русло Марселю помог Малиновский.

Сразу после перерыва подопечные Тудора заработали опасный штрафной. Руслан мощно низом пробил в дальний угол и вратарь едва отразил мяч. Впрочем, первым на добивании оказался защитник Марселя Мбемба, который и добил снаряд в сетку.

Для смены рисунка игры Антонетти произвел ряд замен, в том числе выпустил Соболя на 67 минуте. Впрочем, совсем скоро Марсель нашел момент увеличить преимущество. При подаче углового защитник Страсбурга придержал Санчеса и сам чилиец точно пробил с отметки.

Невероятный камбек Страсбурга

Когда казалось, что Марсель закрыл игру, гости из Эльзаса неожиданно взорвались, сравнив счет в течение двух минут. Героем конечности стал хавбек Аолу. Сначала ивуариец запер подачу с углового, опрокинув вратаря хозяев.

А уже через минуту Жан-Юд отважился на отчаянный выстрел метров с 25-ти. Мяч эффектно залетел под перекладину. Страсбург пытался на кураже провести и третий, но шокированный Марсель все же удержал ничью.

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Подопечные Тудора могут прощаться с надеждами на золото, ведь расстояние от ПСЖ составляет 10 баллов. При этом команде Малиновского еще предстоит сразиться за получение прямой путевки в ЛЧ.

Расстояние от Ланса и Монако составляет всего 2 и 5 очков соответственно. В свою очередь, Страсбург остается в спасательной зоне (15 место), но зону вылета опережает лишь благодаря разнице мячей.

Видеообзор матча Марсель – Страсбург: