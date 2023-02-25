Мохаммед Салах летом может стать игроком французского ПСЖ. Столичный клуб нуждается в замене одному из лидеров команды, а "мерсисайдцам" нужны средства для реализации своих планов.
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Пойдут на жертвы ради будущего
Парижане серьезно заинтересованы в подписании египетского нападающего. Ранее Салах считался нетронутым лицом в составе Ливерпуля, однако время идет и ситуация меняется. На фоне провального сезона от мерсисайдцев, которые в чемпионате Англии идут на 8-м месте, руководство клуба планирует устроить перестройку команды. Конечно, без финансов сделать это не удастся.
Владельцы Ливерпуля еще те скряги, поэтому лишних средств на трансферы выделять не собираются. Остается только один вариант – кого-нибудь продавать. Завершать сотрудничество с молодыми лидерами Ливерпуль не желает, а при возрастных игроках большой суммы выручить не получится. Но вот Мохамед Салах попал в "золотую середину". Египетский футболист оценивается в 80 миллионов евро, несмотря на то, что ему в июне исполнится 31 год.
Потребность в египетском нападающем
ПСЖ летом может лишиться одного из своих ведущих игроков. Лионель Месси отказывается продлевать контракт с французским столичным коллективом. Аргентинец вообще рассматривает вариант с возвращением в свою родную Барселону. Также Неймар чувствует себя некомфортно в состоянии ПСЖ. Бразильский футболист летом может стать конкурентом Михаила Мудрика и оказаться в Челси. При таком раскладе событий Мохамед Салах точно пригодится французам.
Мохамед Салах в текущем сезоне
- Египетский футболист провел за "мерсисайдцев" 34 матча в этом футбольном году.
- Африканский нападающий, не смотря на низкие результаты Ливерпуля, смог забить за "мерсисайдцев" 19 голов и отдать 9 ассистов.