Негативное мнение обо мне сформировали Стерненко и Скрыпин, – каратист Станислав Горуна

Время, которое звездный украинский каратист потратил на это интервью, он должен был провести на приеме у президента. Впрочем, господин Зеленский встречу с олимпийцами в пятницу, 13-го, в последний момент отменил и возможность пообщаться возникла. Тем для разговора было достаточно, хотя в предыдущий раз мы встречались с Горуной вроде бы совсем недавно, за полтора месяца до старта Олимпиады.

Однако, конечно, получение олимпийской бронзы – тема для разговора. Но еще больше персона эпатажного каратиста заинтересовала общественность после того, как он вступился за легкоатлетку Ярославу Магучих после ее фото с россиянкой Марией Ласицкене. Фактически одним постом в фейсбуке Горуна направил весь гнев недовольного украинства на себя. И нельзя сказать, что такое внимание ему нравится.

Стоящее Бронзовый призер Олимпиады: биография каратиста и депутата Горуны

Собственно, в этом интервью спортсмен объясняет, почему нападки на него неуместны. И называет фамилии тех, благодаря кому мощная информационная атака на него и Ярославу Магучих состоялась.

– Станислав, наверное, вы по-другому представляли себе возвращение в Украину с олимпийской медалью.

– Не только возвращение, а окончание Олимпиады в целом. Мои впечатления были испорчены. Конечно, приятно получить медаль, это пиковая, а иногда и финальная точка карьеры любого спортсмена. Тем более если речь о нас, каратистах. Наш вид спорта был представлен на Играх впервые и неизвестно, когда попадет в программу Олимпиады в следующий раз. Поэтому тех людей, которые стояли на пьедестале в Токио, каратисты будут вспоминать еще долго. Чемпионов мира и Европы будет много, а олимпийские призеры останутся неизменными.

И вот когда ко мне должно было бы прийти осознание историчности момента, когда стоило бы ловить кайф от того, что круто стать одним из избранных, что многолетние тренировки, столько усилий, травм, конфликтов, разочарований, отчаяния прошли не зря, на меня свалилась лавина ненависти. Я не смог ни порадоваться, ни поблагодарить людей, которые были со мной столько лет рядом. Я отбивался. Олимпиада закончилась, а я не мог расслабиться. Получал угрозы от незнакомых людей. В такой форме, что иногда меня это даже веселило. Но по большей части все же расстраивался. Думал над тем, как меня обзывают, к какой когорте меня причислили, мониторил, как развиваются эти события. Откровением была реакция отдельных людей.

– Близких или дальних?

– Разных. В частности тех, кого считал своими друзьями. Люди, которые мне в чем-то помогали, с которыми регулярно встречался, удаляют совместные фото со мной. Когда спросил, зачем они это сделали, ответа не получил. Люди подхватывают мнение большинства и выражают его, словно свое. Зачем своя голова? Я бы еще понял, если бы мои высказывания были однозначными.

"Роман и Сергей играют с чувствительной аудиторией. В одно мгновение это может обернуться против них"

– Все прочли первое предложение с пресловутым словосочетанием "спорт вне политики".

– Вот! А дальше читать, выходит, не надо? Более того, на следующий день я написал другое сообщение, в котором усилил свою позицию. Написал, что у спорта есть два аспекта – политический и неполитический. В первом посте я сосредоточился на неполитической составляющей. Но при этом никогда не отрицал, что спорт – это и есть политика. Кому как не мне это знать. Потому что, во-первых, будучи одним из лидеров мирового карате независимо от весовой категории, я езжу по всему миру и читаю семинары, даю многочисленные интервью как украинским, так и иностранным СМИ. Понятно, что мои слова слышат или читают тысячи людей. И я ответственен за то, что говорю. Меня удивляет, что люди, посвятившие мне "лонгриды", не удосужились дочитать до конца и понять мою мысль. Сложилось впечатление, что люди потеряли адекватность. Я привык общаться с эрудированными людьми. Даже с теми, которые имеют мнение, противоположное моему. Теперь меня удивило, что немало таких людей отключили критическое мышление и приняли мнение большинства. Мнение, которое тоже сформулировали определенные лица. Не знаю, какая у них была цель.

– Назовете этих людей?

– Стерненко и Скрыпин, два псевдопатриота, которые вырывают из контекста абсолютно все фразы, события, действия, – вкладывают в них свой смысл, подтекст и кормят этим своих подписчиков, раскручивая собственные медийные каналы. Самое смешное, что до сих пор я относился и к Сергею, и к Роману с большим уважением. Нетрудно полистать мою ленту в фейсбуке и найти там как репосты видео с роликами Стерненко, так и мои "сторис" в поддержку Сергея, когда его посадили в тюрьму.

Но сейчас дошла очередь до Ярославы, до меня. Не просто спортсменов, а спортсменов-победителей. При этом считаю и себя, и Магучих патриотами Украины. Нам важно, что мы приносим эти медали не просто для себя, а для Украины. Однако сейчас прослеживается намерение нивелировать значимость наших побед.

– Надо учитывать, что спорт как социальное явление упоминаемых вами людей не сильно интересует. Мне в этом контексте вспомнился 2014 год. Тогда я был приглашен в студию "Громадського" в статусе эксперта. Говорили о футбольном мундиале. Скрыпин, который тогда был ведущим, сразу сказал: "Спорт и футбол меня не интересуют, поэтому я вообще не понимаю, о чем вы говорите".

– Он бык. Но до сих пор я воспринимал его, как быка-интеллектуала, человека, который резко и категорично высказывается. Мне это импонировало, потому что таких в нашем медиапространстве мало. Но теперь понимаю, что эта его быковатость – это не прямота, а уровень воспитанности и отношения к людям. Не скрою, что в те времена, когда Роман работал на "Громадськом", смотрел его постоянно.

Всегда считал, что Скрыпин и Стерненко – это люди, которые отстаивают нашу национальную идею и за это подвергаются преследованиям. Но со временем они воспользовались ролью жертв, получили поддержку, благодаря этому развили свои медийные каналы и теперь злоупотребляют своим влиянием. Они взяли на себя роль судей.

Роман и Сергей играют с чувствительной аудиторией. В одно мгновение это может обернуться против них самих. Они задевают за живое военных, волонтеров, настоящих, а не проплаченных патриотов, людей, которые переживают войну с Россией не дистанционно, как большинство из нас, а как ее непосредственные участники. Многие из них потеряли здоровье, родных, друзей. Конечно, если подать информацию о фото Магучих или мое высказывание под правильным соусом, это вызовет болезненную реакцию. И я этих людей не виню. Если бы я пережил то, что они, то реагировал бы так же. Да, мне обидно, что эти люди начали меня воспринимать не таким, какой я есть на самом деле. Однако обиды на них у меня нет. На их мнение повлияли люди, которые являются для них авторитетами. Другое дело, что прозрение когда-то наступит, фальшь Скрыпина и Стерненко заметят и тогда их провокации могут вылезти боком.

"Я не настолько храбрый, как те люди, которые борются сейчас за нашу страну"

– В контексте травли Магучих вы тоже могли отмолчаться. Как это сделала львиная доля украинских спортсменов, которые вроде бы и на стороне Ярославы, но предпочитают об этом не говорить.

– Если бы история повторилась, поступил бы точно так же. Просто отдельные вещи меня задевали еще до отлета в Токио. Скажем, кто-то заметил пожелания Влады Никольченко российским гимнасткам. Или приветствие россиянам Олега Верняева. Понятно, что это личные отношения, которые не имеют ничего общего с отношениями между государствами. Но тогда сдержался. Потому что тоже понимал, что во время войны такие вещи надо держать при себе. Хочешь поздравлять или желать – есть личные сообщения. У меня тоже есть друзья в России. Но публично с ними не буду общаться никогда, чтобы это не задело ничьих чувств. Считаю, что это неэтично по отношению к людям, которые защищают наши границы. И может быть использовано другой стороной.

Однако если что-то такое произошло, то не надо делать трагедии. Об этом надо вспоминать, но в корректной форме. Чтобы похожих ошибок не было в будущем. Если бы высказывания Влады, Олега, фотография Ярославы не дублировались под определенным углом, в вульгарной форме, никто бы на них не обратил внимания. Одно дело, когда бы в этих сообщениях был политический подтекст, фразы об одном народе или что-то похожее. Но здесь заметны исключительно человеческие отношения. Стоит ли на этом фоне нивелировать факт получения медали? Вот чем думали люди, которые лили грязь на 19-летнюю Магучих? Во-первых, она девушка. Во-вторых, она ребенок. В-третьих, она своя. В-четвертых, она единственная из большой легкоатлетической команды Украины завоевала медаль Олимпийских игр. Но ни один из этих факторов для критиков сдерживающим не стал. О таких лицах как Ирина Фарион вообще молчу. Ей надо провериться на предмет психического здоровья.

– Когда возвращались в Украину, имели опасения, что на вас могут напасть?

– Лицом к лицу точно не нападут (смеется). Большинство "фейсбучных" агрессоров в принципе предпочитают оставаться безликими и смелость свою демонстрируют лишь на расстоянии.

Меня беспокоила реакция участников российско-украинской войны, союзов, в которые они входят, реакция волонтерских организаций, отрефлексировавших на информацию, которую им подали в искаженном виде. Я понимал, что это люди действия. К тому же мне сбрасывали скрины переписки из Telegram-групп. Люди, имеющие политический опыт, предупреждали, что провокации уже в аэропорту возможны. К счастью, полиция позаботилась о порядке, в зал для встреч, кроме официальных лиц и родных спортсменов, допустили только аккредитованных журналистов.

Но даже при этом, стоя за столиком во время пресс-конференции, я постоянно водил глазами, или ничего нигде не происходит. На записи события это заметно. После этого нас вывели из аэропорта через "черный" ход.

– По итогам пресс-конференции обвинили в том, что в отличие от Магучих вы даже не удосужились извиниться за свои слова.

– За какие слова? В обоих своих постах собственную позицию аргументировал четко и недвусмысленно. Тем, кто не способен включать мозги и понимать того, что я написал, дополнительно разжевывать ничего не собирался. Да и я не уверен, что такие люди собираются что-то понимать. Понял это, попытавшись убедить часть людей в публичных комментариях и в личных сообщениях. После дискуссий меня вроде бы понимали, но на просьбу убрать тот негатив, который был на меня направлен, слышал: "Я его сократил, добавил несколько слов и сделал нейтральным". Это в лучшем случае. Изменила свое мнение лишь женщина, которая вынуждена была из-за войны покинуть собственный дом и уехать с Донетчины. Она извинилась за реакцию, поздравила с завоеванием медали, а заодно рассказала свою историю. Сказала, что до войны у нее были "ватные" взгляды, попала под влияние пропаганды. Теперь она занимается волонтерством, ребенка переучила на украинский язык и сама на нем разговаривает в быту.

– Собираетесь как-то доносить свою позицию тем людям, мнение которых вам важно?

– Да, потому что благодаря этим людям мы имели возможность представлять на Олимпиаде государство Украину, вернуться из Токио в мирный Киев, сейчас спокойно здесь пьем кофе и общаемся. Я понимаю, что если бы не добровольцы и волонтеры в начале войны, враг вошел бы не только в Крым и часть Донетчины и Луганщины, а значительно глубже. И нам бы было сейчас не до спорта и не до Олимпиады. Я приклоняю голову перед людьми, которые уберегли для нас Украину.

Должен признать, что я не столь храбрый, как те люди, которые борются сейчас за нашу страну на ее восточных границах. Могу сказать, что сейчас, в условиях гибридной войны, могу принести Украине больше пользы как спортсмен. Я и те другие 156 олимпийцев, которые представляли наше государство в Токио. Говорю это к тому, что отдельные персоналии любят отправлять нас на фронт. Изменило бы что-то существенно там дополнительных 157 душ? Зато представляя нашу страну на международной арене мы способствуем поднятию ее имиджа. Вместе с тем, будучи военнообязанным, в случае, если начнется полномасштабная война, не буду прятаться и тоже буду защищать целостность Украины.

А пока, после приезда во Львов, собираюсь встретиться с представителями Союза ветеранов АТО, а также нескольких волонтерских организаций. С представителями отдельных националистических организаций встречался уже в Киеве. Мы поговорили и объяснились. Считаю своим долгом объяснить им, что имею патриотические взгляды. В своих предыдущих интервью я открыто называл Путина "х...лом". И мне безразлично, как это воспримут друзья в России. С теми, кто этого не принимает, мне не по пути.

– Как объясните свое участие в семинаре по карате в Новосибирске в 2016 году?

– Знаете, где заинтересованные люди нашли эту афишу? Они не поленились и перелистали мою ленту в "Фейсбуке". Я же ничего не скрывал и не вытирал. Это была поездка по приглашению друзей. Признаюсь, тогда не усматривал в этом ничего из ряда вон выходящего. Сейчас понимаю, что ошибался. Это было неправильно с моей стороны. А тогда рассуждал, что даже действующий президент ведет на территории РФ бизнесовую деятельность. В то время между Украиной и Россией еще было прямое железнодорожное сообщение, проводились государственные закупки. Считал, что раз так, то не грех поехать к людям, с которыми давно общаюсь, и я. Потом осознал, что был неправ. И дальнейшие приглашения игнорировал. Тогда, в 2016-м, была единственная моя поездка в РФ за эти семь лет, пока идет война.

– Станислав, раньше вы жестко критиковали за политическую позицию боксеров Усика и Ломаченко. Сейчас, оказавшись в их коже, изменили свое отношение к ним?

– Ни в коем случае. Свои слова и действия я могу объяснить, не прикрываясь Богом. Или "одним народом". Мы с русскими никогда такими не были.

Усика и Ломаченко проработали и используют в своих интересах, использовав их религиозность. Спецслужбы другого государства. Жаль, что Василий и Александр этого не осознают. При этом я не поддерживаю тех, кто говорит, что нам надо отказаться от побед Усика и Ломаченко. Нет, потому что то, что они делают – это победы Украины. В их честь поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В мире не знают наших нюансов и, все же, воспринимают этих боксеров как украинцев. Это поднимает имидж нашему государству. А в идеале Александра и Василия стоило бы убедить повернуться на украинскую сторону. С ними тоже надо говорить.

Подробнее Уважаю Ломаченко и Усика как боксеров, но хватаюсь за голову от их слов, – Горуна

"Мы с тренером неправильно согласовали план подготовки"

– А теперь давайте, собственно, поговорим и о спорте...

– ...Какой спорт? А, точно, это же Олимпиада прошла, я там выиграл бронзу! Разве это важно? Ирония, но на самом деле мне не смешно. В начале вы меня спросили, как представлял свое возвращение из Токио. Так вот, думал, что буду рассказывать, как я боролся, каких впечатлений набрался, с какими людьми познакомился. Это тоже было, но сейчас это стало второстепенным. К сожалению.

Как это было Украинский каратист Горуна – бронзовый призер Олимпиады-2020

– Однако вы уже говорили, что Олимпиада изменила ваше мировоззрение. Когда мы общались перед вашей поездкой в Токио, вы сказали, что не считаете себя спортивным профессионалом и не зацикливаетесь на результатах так, как это делают ваши соперники. Теперь, погрузившись в ту атмосферу, не пожалели о таком отношении?

– Скажу искренне и откровенно: в тот момент думал именно так. Но в Токио не раз ловил себя на мысли: зачем я занимался теми или иными делами, почему не готовился каждый день, почему в последние два-три месяца перед Играми не отбросил все ради подготовки? Но это понимание пришло, когда побывал в среде тех почти семи тысяч спортсменов, у которых в глазах читалась заряженность на победу и максимальный результат. Потому что олимпийская победа – это то, что меняет жизнь кардинально. Во всех аспектах. Это понимание меня, с одной стороны, заряжало. Но с другой – эти эмоции вытягивали из меня силы. Ведь чем больше вознаграждение, тем больше страх его потерять. В этот миг не понимаешь, что у тебя пока нет ничего, что Олимпиада – это возможность получить. Но когда ты там, начинаешь воспринимать словно это золото уже твое, а соревнования проходят лишь для того, чтобы его кому-то не отдать. В этом и заложена главная ошибка. В страхе потерять, который съедает изнутри. Это необычное состояние, которого не поймешь, пока не прочувствуешь на собственном опыте.

– Отсутствие такого опыта и у вас, и у вашего тренера стало причиной поражения в полуфинале?

– Нет. Причина в том, что мы с тренером Антоном Никулиным не совсем удачно согласовали план подготовки. Мы провели мало спарринговой работы. Даже спарринг-партнеры, которые поехали со мной на Олимпиаду (Игнат Пак и Валерий Чеботарь – авт.) также работали осторожно, чтобы случайно меня не травмировать.

Перед Олимпиадой мы решили, что надо беречься и лишний раз перед такими соревнованиями не рисковать. Вся наша подготовка была довольно осторожной. Можно даже сказать виртуальной. Когда просматривал поединки соперников, прокручивал себе в голове, что они делают, как мне быть к ним готовым, как противодействовать таким атакам и таким движениям. Ложился спать, не мог заснуть, потому что прокручивал варианты ведения боев. Представлял, что тот стоит в такой стойке, так реагирует на дистанции, преимущественно смещается так, значит можно проводить такие удары, с этой стороны наоборот нельзя, с этой стороны он может зайти за спину, а там его можно раскатать по двум сторонам, здесь его защиту надо разбивать подсечкой, здесь он будет меня вытаскивать и ловить на провалах. Таких деталей множество. И в отношении каждого соперника. Ложишься в постель, начинаешь просчитывать и по два-три часа не можешь заснуть. Недосыпание очень изнуряло. Я перегорал нервно.

А стоило перед Олимпиадой больше спарринговать, чтобы играть с разными спарринг-партнерами тот спектр и ту технику, которые мне были мне необходимы. Я же отрабатывал общие вещи. За неделю до сборов перед Олимпиадой я просто разрабатывал свое тело. Подготовка была, мягко говоря, такая себе. Но я в этом никого не виню. Так сложились обстоятельства. Очень хорошо, что мы решили выехать заранее, чтобы получить достаточно времени на акклиматизацию и пройти тренировочные сборы изолированно от моего родного Львова.

Однако могу сказать, что учитывая ту подготовку, которую мы провели, добытая бронза – еще большой успех. Могу извиниться перед теми, кто ждал от меня традиционно эффектных боев. Однако я чувствовал свое состояние и понимал, что если бы старался действовать агрессивнее, то начал бы проигрывать соперникам по реакции. Мои действия не были отработанными, должен был их обдумывать на татами, поэтому позволить себе рисковать не мог. Сосредоточился на тех моментах, в которых был уверен на сто процентов.

– Когда вы поняли, что недостаточно готовы – до выхода на татами или уже непосредственно там?

– До выхода, еще когда оказался в Олимпийской деревне. Тогда сообразил, что у меня не закрыто по подготовке множество вопросов. Мне не хватало тех видеоанализов, которые проводил в течение последней недели. Сразу встал вопрос: почему я не делал этого дома? Также дома было достаточно бойцов, в спаррингах с которыми имел возможность отработать нужные мне задачи. Я себя постоянно корил. И жалел, что нет машины времени, чтобы можно было вернуться и последних два месяца подготовки переиграть. С таким зарядом, как никогда в жизни. Это состояние с диким желанием изменить прошлое ело меня изнутри.

– Но главная причина поражения в полуфинале скрывается не в области психологии.

– Ни в коем случае. Психологические муки от осознания того, что я недоработал. Представляю, как бы корил себя, если бы не добыл медали вообще.

– Однако итальянец Луиджи Буза в полуфинале не показал ничего такого, что мешало бы вам его победить даже не в состоянии наилучшей готовности.

– Согласен. Луиджи не делал ничего особенного. Тем более он меня боялся. Я знал, что Буза будет делать, видел, что он нарабатывал в разминочном зале. Понимал, что он будет пытаться выиграть путем скорости. В принципе, я сделал то, что хотел – поймал Луиджи на опережение в тот миг, когда он провел результативную атаку. Просто сложилось так, что я даже попал первым, но пробил в разрез между его руками. Как следствие, Буза своим ударом визуально перекрыл мою руку. И это было то, на что среагировали судьи, дав итальянцу оценку "юко".

После этого выжидать больше не мог. Сделал довольно много действий – и бросил Бузу красиво, и положил на корпус "маваши" (удар с разворота – авт.). Судьи его не оценили вообще, хотя на повторе видно, что попадание чистое. А еще во время выполнения броска у меня сорвалась рука, я не успел зацепить соперника. Дело в том, что перед боем врач затейпировал мне выбитые пальцы. В ходе поединка пластырь слез мне на кончики пальцев. Из-за этого не смог захватить соперника – пальцы проскользнули по кимоно Бузы. Если бы удалось осуществить захват, Луиджи был бы у меня под контролем и я смог бы его добить на три балла. Это мелочь, которая могла решить судьбу выхода в финал.

"Я внес свое имя в историю. Теперь хочется сделать в наш спорт свой вклад"

– Вы с Антоном Никулиным по итогам Олимпиады не разругались?

– Нет. А почему мы должны были рассориться?

– О просчетах с подготовкой вы сказали. Кроме того, общественность поразила отставка Никулина с поста наставника сборной.

– За ошибки мы несем общую ответственность и не обвиняем друг друга. А о своей отставке тренер сообщил заранее, может, за год до Олимпиады. Антону Никулину не хочется засиживаться на посту. Он не желает, чтобы возникала стагнация. Полезно, чтобы пришел новый человек и предложил свежее видение. А мы с этим тренером продолжим готовиться вместе, как это было на протяжении всей моей карьеры. Также Антон Никулин сосредоточится на работе в клубе и подготовке других личных воспитанников.

– За пределами татами, в Олимпийской деревне познакомились с кем-то интересным? Получили благодаря этим знакомствам, как вы это называете, "новую эмоцию"?

– Честно говоря, было мало времени на какое-то общение. Сперва был сконцентрирован на том, чтобы решиться и не выйти за пределы своей категории. Потом должен был держать вес. Дело в том, что взвешивание у нас было 4 августа, а выступление проходило 6-го. В промежутке между этими событиями было важно не пить много жидкости. В сухом теле она быстро рассасывается и не выходит из организма. Это добавляет тяжести. Кроме того, важно было следить за правильным рационом. Должен был поддерживать должный энергетический уровень, но при этом не перебирать с едой. Для моей категории до 75 кг в соревновательный день надо не весить больше 76 кг. Иначе будет трудно двигаться. О прокрутке вариантов развития поединков я уже говорил. Одним словом, был сосредоточен настолько, что все эти дни почти ни с кем не общался.

Также карате был одним из последних соревновательных видов Олимпиады, после выступления уже особо и не было с кем общаться. Несколько дней мы в ожидании своего вылета жили в фактически пустой олимпийской деревне. Зато удалось лучше познакомиться с нашими спортсменами. Под впечатлением от гребца Юрия Чебана, который на двух предыдущих Олимпиадах выигрывал золото как спортсмен, а сейчас впервые был представлен на Играх в статусе тренера. Юрий излучает хорошее настроение и позитив. Мы его назвали "блогером Олимпиады". Потому что снимал и выкладывал в соцсети все, что видит – от соревнований до столовой и олимпийской деревни. Также познакомился с нашими легкоатлетками. В частности, с Ярославой Магучих, с которой до того не общались никогда. С боксером Александром Хижняком до того немного были знакомы, а в Токио пообщались поближе. Также познакомился с его папой. Хижняки меня поддержали в той истории, о которой мы говорили выше. Их даже возмутило, что меня так травят.

– На следующей Олимпиаде карате уже не будет. Учитывая, что ранее вы были победителем Всемирных и Европейских игр, призером чемпионата мира и чемпионом Европы, есть мотивация оставаться в спорте?

– Да. С первых дней занятий спортом основной моей мотивацией была самореализация через признание. Очевидно, такое желание связано с тем, что многие люди, чьего внимания я желал, меня игнорировали. Когда я получил, чего хотел, начал относиться к спорту гораздо проще. Новый большой вызов появился после того, как карате получил статус олимпийского вида. Хотелось выиграть медаль Игр. Снова удалось.

Следующая моя цель – просто экспериментировать. Хочу немного изменить формат поединков, работу с дистанции, с атакующими действиями. С точки зрения тактического арсенала действий карате достаточно динамичный и разнообразный вид. Но можно выйти на татами еще более интересным и неординарным. Есть замыслы, над которыми надо поработать в зале. Теперь могу позволить себе не ехать на соревнования, не волноваться о результате, а поработать в свое удовольствие. Хотя для начала выступлю на чемпионате мира. Став олимпийским призером, я вписал свое имя в историю. Теперь хочется сделать в наш спорт свой вклад.