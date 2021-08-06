Святослав Горуна – многократный чемпион Украины по каратэ, серебряный и бронзовый призер Чемпионатов Европы. Читайте дальше о занятиях каратэ, адвокатской и депутатской деятельности спортсмена.

К теме Украинский каратист Горуна – бронзовый призер Олимпиады-2020

32-летний каратист Станислав Горуна получил бронзу на Олимпиаде

Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в кумите (до 75 килограммов). Украинский каратист получил бронзовую награду. В полуфинале соперником украинца стал каратист из Италии Луиджи Буза. С первых секунд каратисты не форсировали событий, но один балл (юко) в атаке первым заработал итальянец.

Станислав молниеносно поймал соперника на ошибке и сделал подсечку. Но на баллы этот момент не тянул. Еще два балла заработал Буза (0:3). Очень сложно давался этот бой украинцу.

К сожалению, Горуна не смог отыграть отставание и получил "бронзу" Олимпийских игр в Токио. Львовянин принес Украине вторую награду в каратэ на японской земле.

Биография львовянина Станислава Горуна

Станислав Горуна родился во Львове 1 марта 1989 года. Его родители – предприниматели. Он учился в 53 львовской школе с углубленным изучением английского языка (сейчас это гимназия "Престиж" – 24 канал).

Станислав Горуна в 2011 году окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности правоведение. Несколько лет занимался адвокатской практикой.

В 2020 году избран депутатом Львовского районного совета от партии "Самопомич". Живет во Львове.

Каратэ начал заниматься в 13 лет

Перед каратэ занимался тхэквондо. Изданию "Трибуна" рассказывал, что боевыми искусствами начал интересоваться с детства. Каратэ увлекся тогда, когда друг взял его с собой на тренировку по каратэ.

Тренером там был Антон Никулин. Те полтора часа определили мое будущее – я четко понял, что хочу заниматься только этим видом спорта. И только Антон Никулин должен быть моим тренером,

– рассказывал Горуна.

Будущий бронзовый призер начал заниматься каратэ в 13-летнем возрасте. С тех пор его единственным тренером является Никулин. Сам он называет себя любителем. Рассказывал, что каратэ занимается 4 – 5 раз в неделю "за исключением нескольких одно-двухнедельных тренировочных сборов в течение года". Горуна вспоминал, что всегда тренировался "по общей программе без разбора полетов после соревнований, без планирования полетов перед соревнованиями или под конкретных соперников".

Достижения Святослава Горуна:

В 2014 году Святослав Горуна получил бронзовую медаль на чемпионате мира среди взрослых в Бремене. Он стал первым украинским каратистом, который завоевал такую награду. Однако впоследствии судьи отдали победу сопернику.

В том же году стал серебряным призером чемпионата Европы.

В 2015 году получил травму колена, поэтому на некоторое время ушел из спорта. Однако в 2017 году провел 7 боев и победил на K1 Premier League Paris Open. Стал победителем Всемирных игр.

В 2019 году стал победителем Европейских игр.

В 2021 году каратист выиграл "золото" чемпионата Европы по каратэ в Хорватии.

Он является многократным призером этапов Премьер-Лиги Karate1 и сильнейшим каратистом Украины.

Заслуженный мастер спорта, капитан украинской национальной сборной Украины по каратэ.

Кроме того, в течение нескольких лет Горуна становился лучшим спортсменом Львовщины. Также он Кавалер Ордена за заслуги 3-й степени и 2-й степени.

Интересно! В 2020 году Святослав Горуна снялся в клипе украинской группы Kalush.

Что касается личной жизни, то Святослав Горуна женат, у него есть сын. Иногда он публикует фото с семьей.

Интервью со Станиславом Горуна о карате: смотрите видео