36 фиаско подряд

Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Дополнительные таймы тоже не решили победителя поединка. Обладатеть трофея Лиги Европы был определен в серии послематчевых пенальти, которая была удивительной.

Читайте также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Команды выполнили 22 удара, где точнее были футболисты Вильярреала – 11:10. Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не только не реализовал свой 11-метровый, и пропутив все 11 выстрелов от соперника из Испании. Вратарь не отражает ни одного пенальти с 23 апреля 2016 года. За это время в его ворота залетели 36 мячей.

Черная полоса испанского стража ворот продолжается. Зато Вильярреал впервые в истории выиграл трофей Лиги Европы. Это четвертая победа для главного тренера испанцев Унаи Эмери в этом турнире. Трижды он выигрывал с Севильей.

В этом сезоне Де Хеа сыграл за "красных дьяволов" в 36 поединках, в которых пропустил 46 голов и еще 12 встреч сыграл на ноль. Испанский вратарь помог МЮ занять второе место в АПЛ, уступив лишь МанСити Александра Зинченко.

Серия послематчевых пенальти Вильярреал – МЮ: видео