Вильярреал – Манчестер Юнайтед 2:1 (пенальти)

Гол: Морено, 29 – Кавани, 55

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

26 мая состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли Вильярреал и Манчестер Юнайтед. Встреча прошла в Гданьске на стадионе Energa Arena.

Кто как не Унаи Эмери знает как побеждать в Лиге Европы. Именитый испанский коуч трижды подряд брал трофей с Севильей и играл в финале будучи наставником Арсенала. Именно после тренерской остановки в Лондоне Унаи и переехал в Вильярреал.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера выдали один из лучших сезонов за последние несколько лет. В чемпионате команда уверенно стала второй и теперь направила все силы на завоевание долгожданного евротрофея.

На старте матча контролировали мяч команды по очереди, присматривались друг к другу. Первый момент во встрече был за МЮ – Мактоминей получил передачу перед штрафной площадкой и пробивал по воротам, но мяч прошел рядом со стойкой.

На 29-й минуте Вильярреал неожиданно открыл счет во встрече. Штрафной удар на левом фланге заработали испанцы. Выполнил подачу в центр Парехо, а Морено, опередив Линделефа, отправил мяч в угол ворот.

Видео гола Морено

"Красные дьяволы" всеми силами бросились отыгрываться, создав несколько опасных моментов в конце первого тайма. Решфор шикарно обыграл соперника на дриблинге, проскочил в штрафную и прострелил низом во вратарскую. Через мгновение Гринвуд электричкой ушел от Педрасы на фланге и стрельнул верхом к воротам. Альбиоль подставил самую мужественную часть, а Рульи сработал на мягком отскоке.

После перерыва МЮ все же сравнял счет. На 55-й минуте Рашфорд пробил в ворота соперника – мяч рикошетом от ноги защитника улетел на Кавани, который пробил в пустые ворота.

Видео гола Кавани

Через несколько минут манукианцы могли и вообще выйти вперед. Бруну Фернандеш получил возможность пробить без помех с периметра штрафной, но умудрился промахнуться по мячу.

На экваторе второго тайма "красные дьяволы" снова упустили идеальный шанс забить – Рашфорд после прострела с линии вратарской не попал в ворота.

Команды не смогли определить сильнейшего в основное время и болельщиков ждали как минимум два овертаймы.

В дополнительное время активизировал Вильярреал свой прессинг и Манчестер немного прижался к своим воротам. На 99-й минуте Морено решил насолить манкунианцам, но пробил с левой ноги мимо ближнего угла.

На 109-й минуте Альбиоль выронил Рэшфорда и мяч за спину. Но Рульи подстраховал и схватил мяч до того, как соперник успел его коснуться. Через мгновение Линделеф выбил мяч у соперника. Три в три остались испанцы в чужой штрафной, но не смогли разыграть мяч до удара.

Впрочем, дополнительное время тоже не определило победителя финального поединка. Команды пробивали пенальти, где более точным оказался Вильярреал. Победный 11-метровый удар на счету вратаря Рульи.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед видеообзор