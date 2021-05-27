36 фіаско поспіль

Основний час матчу завершився нічиєю 1:1. Додаткові тайми теж не вирішили переможця поєдинку. Володаря трофею Ліги Європи було визначено у серії післяматчевих пенальті, яка була дивовижною.

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Команди виконали 22 удари, де точнішими були футболісти Вільярреала – 11:10. Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не лише не реалізував свій 11-метровий, й пропутив усі 11 пострілів від суперника з Іспанії. Воротар не відбиває жодного пенальті з 23 квітня 2016 року. За цей час в його ворота залетіли 36 м'ячів.

Чорна смуга іспанського стража воріт продовжується. Натомість Вільярреал вперше в історії виграв трофей Ліги Європи. Це четверта перемога для головного тренера іспанців Унаї Емері у цьому турнірі. Тричі він вигравав з Севільєю.

У цьому сезоні Де Хеа відіграв за "червоних дияволів" у 36 поєдинках, у яких пропустив 46 голів та ще 12 зустрічей зіграв на нуль. Іспанський воротар допоміг МЮ посісти друге місце в АПЛ, поступившись лише МанСіті Олександра Зінченка.

Серія післяматчевих пенальті Вільярреал – МЮ: відео