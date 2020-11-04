В 3-м туре группы Лиги чемпионов "Шахтер" неожиданно для всех уступил "Боруссии" (М) с позорным счетом 0:6. Такой результат позволил "горнякам" обогнать "Динамо" в показателе по наибольшему поражению в еврокубках.

3 ноября донецкий клуб на НСК "Олимпийский" стал автором крупнейшего домашнего поражения украинских клубов в еврокубках. До этого поединка такой абсолютный рекорд принадлежал их извечному сопернику киевскому "Динамо", который держался с марта 2019 года, пишет 24 канал.

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Лучше "Динамо"

Тогда киевляне в родных стенах уступили в 1/8 финала Лиги Европы лондонскому "Челси" 0:5. Но это не единственные негативные рекорды. "Горняки" стали десятым клубом в истории, который потерпел поражение на своем поле с разницей в 6 мячей в Лиге чемпионов. Голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину пришлось трижды вынимать мяч из собственных владений в первой 45-минутке и такое же количество мячей во второй части встречи.

Больше всего голов влетело от Алассана Плеа, который оформил хет-трик в матче и стал настоящим героем для своей команды.

Украинские клубы крайне редко завершали матч в еврокубках с таким крупным счетом. Чаще всего украинцы уступали в счете с разницей в три результативных удара.

Поражение от немецкого клуба стало для подопечных Каштру 30-м на евроарене. А украинские клубы уже 10 раз терпели поражения в домашних матчах против немецких команд.

В 4-м туре группы Лиги чемпионов подопечные Каштру сыграют против той же "Боруссии" (М), но на их поле 25 ноября.