У 3-му турі групи Ліги чемпіонів "Шахтар" несподівано для всіх поступився "Боруссії" (М) з ганебним рахунком 0:6. Такий результат дозволив "гірникам" обігнати "Динамо" у показнику за найбільшою поразкою у єврокубках.

3 листопада донецький клуб на НСК "Олімпійський" став автором найбільшої домашньої поразки українських клубів у єврокубках. До цього поєдинку такий абсолютний рекорд належав їх одвічному супернику київському "Динамо", який тримався з березня 2019 року, пише 24 канал.

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Краще за "Динамо"

Тоді кияни у рідних стінах поступились в 1/8 фіналу Ліги Європи лондонському "Челсі" 0:5. Але це не єдині негативні рекорди. "Гірники" стали десятим клубом в історії, який зазнав поразки на власному полі з різницею у 6 м'ячів у Лізі чемпіонів. Голкіперу "Шахтаря" Анатолію Трубіну прийшлось тричі виймати м'яч з власних володінь у першій 45-хвилинці та таку ж кількість м'ячів у другій частині зустрічі.

Найбільше голів влетіло від Алассана Плеа, який оформив хет-трик у матчі та став справжнім героєм для своєї команди.

Українські клуби вкрай рідко завершували матч у єврокубках із таким великим рахунком. Найчастіше українці поступались у рахунку з різницею у три результативні удари.

Поразка від німецького клубу стала для підопічних Каштру 30-ю на євроарені. А українські клуби вже 10-ть разів зазнавали поразок у домашніх матчах проти німецьких команд.

У 4-му туру групи Ліги чемпіонів підопічні Каштру зіграють проти тієї ж "Боруссії" (М), але на їх полі 25 листопада.