Слухи об интересе от Дженоа
22-летний фланговый защитник получил травму из-за которой вынужден пропускать матчи национальной команды в ноябре. Виталий Миколенко рассказал о повреждениях и интересе в СМИ от клуба Серии А.
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Динамовец не хочет комментировать такие слухи о переходе в итальянскую команду, которую с 7 ноября возглавляет бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
Даже комментировать это не хочу, потому что нечего говорить,
– ответил футболист.
Миколенко успокоил фанатов киевского Динамо. Виталий заверил, что чувствует себя уже намного лучше, поэтому надеется, что сможет принять участие в подготовке к следующему туру УПЛ. Все будет зависеть от медицинского штаба.
По информации, если чемпион Украины таки оформит трансфер Миколенко в Дженоа, то итальянскому клубу придется выложить серьезные деньги – 20 миллионов евро. Такую сумму "грифоны" не потянут. Поэтому могут рассматривать вариант с арендой с правом выкупа за меньшую сумму.
- В сезоне-2021/2022 Миколенко сыграл в футболке столичного клуба 15 поединков во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами.
- За 14 туров Динамо пропустило мимо себя Шахтер, который стал новым лидером таблицы УПЛ. Правда, оба клуба имеют равное количество очков – по 35 баллов.