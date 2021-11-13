Слухи об интересе от Дженоа

22-летний фланговый защитник получил травму из-за которой вынужден пропускать матчи национальной команды в ноябре. Виталий Миколенко рассказал о повреждениях и интересе в СМИ от клуба Серии А.

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Динамовец не хочет комментировать такие слухи о переходе в итальянскую команду, которую с 7 ноября возглавляет бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Даже комментировать это не хочу, потому что нечего говорить,

– ответил футболист.

Миколенко успокоил фанатов киевского Динамо. Виталий заверил, что чувствует себя уже намного лучше, поэтому надеется, что сможет принять участие в подготовке к следующему туру УПЛ. Все будет зависеть от медицинского штаба.

К слову. Динамо 19 ноября сыграет против Черноморца. Матч должен был состояться в Одессе, но был перенесен в Киев. Вероятно, что встречу перенесли по просьбе киевлян, которые 23 ноября уже будут дома принимать Баварию в Лиге чемпионов.

По информации, если чемпион Украины таки оформит трансфер Миколенко в Дженоа, то итальянскому клубу придется выложить серьезные деньги – 20 миллионов евро. Такую сумму "грифоны" не потянут. Поэтому могут рассматривать вариант с арендой с правом выкупа за меньшую сумму.