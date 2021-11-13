Чутки про інтерес від Дженоа

22-річний фланговий захисник отримав травму через яку змушений пропускати матчі національної команди у листопаді. Віталій Миколенко розповів про пошкодження та інтерес у ЗМІ від клубу Серії А.

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Динамівець не хоче коментувати такі чутки про перехід в італійську команду, яку з 7 листопада очолює колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Навіть коментувати це не хочу, бо нема чого говорити,

– відповів футболіст.

Миколенко заспокоїв фанатів київського Динамо. Віталій запевнив, що почувається вже набагато краще, тому сподівається, що зможе взяти участь у підготовці до наступного туру УПЛ. Все залежатиме від медичного штабу.

До слова. Динамо 19 листопада зіграє проти Чорноморця. Матч повинен був відбутись в Одесі, але був перенесений у Київ. Ймовірно, що зустріч перенесли на прохання киян, які 23 листопада вже будуть вдома приймати Баварію у Лізі чемпіонів.

За інформацією, якщо чемпіон України таки оформить трансфер Миколенка у Дженоа, то італійському клубу прийдеться викласти серйозні гроші – 20 мільйонів євро. Таку суму "грифони" не потягнуть. Тому можуть розглядати варіант із орендою з правом викупу за меншу суму.