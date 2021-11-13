Чутки про інтерес від Дженоа
22-річний фланговий захисник отримав травму через яку змушений пропускати матчі національної команди у листопаді. Віталій Миколенко розповів про пошкодження та інтерес у ЗМІ від клубу Серії А.
Читайте також Конкуренти Шевченка: в Італії заговорили про ще одного претендента на Миколенка
Динамівець не хоче коментувати такі чутки про перехід в італійську команду, яку з 7 листопада очолює колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.
Навіть коментувати це не хочу, бо нема чого говорити,
– відповів футболіст.
Миколенко заспокоїв фанатів київського Динамо. Віталій запевнив, що почувається вже набагато краще, тому сподівається, що зможе взяти участь у підготовці до наступного туру УПЛ. Все залежатиме від медичного штабу.
За інформацією, якщо чемпіон України таки оформить трансфер Миколенка у Дженоа, то італійському клубу прийдеться викласти серйозні гроші – 20 мільйонів євро. Таку суму "грифони" не потягнуть. Тому можуть розглядати варіант із орендою з правом викупу за меншу суму.
- У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв у футболці столичного клубу 15 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами.
- За 14 турів Динамо пропустило повз себе Шахтар, який став новим лідером таблиці УПЛ. Щоправда, обидва клуби мають рівну кількість очок – по 35 балів.