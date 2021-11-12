Свои амбиции на 22-летнего бека также имеет Наполи, который готов составить конкуренцию Дженоа за украинца.

Смотрите также Российский футболист может стать первым новичком Шевченко в Дженоа

Отметим, что, кроме Миколенко, Шевченко попросил боссов Дженоа в январе подписать в клуб еще двух футболистов – Саму Кастильехо из Милана и Алексея Миранчука из Аталанты.

К слову. Наполи уже проявлял интерес к Миколенко еще летом, однако тогда между требованиями украинского клуба и возможностями итальянского возникли существенные различия, которые и не позволили трансферe произойти.

Травма Миколенко