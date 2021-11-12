Черноморец снова не сыграет в Одессе

Поединок Черноморец – Динамо перенесли из Одессы в Киев с согласия обоих клубов. Команды встретятся 19-го ноября на стадионе "Динамо". Начало поединка в 19:30.

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Для Черноморца это вторая подряд домашняя игра, которая состоится на выезде. В предыдущем туре "моряки" должны были принять в Одессе Львовский Рух.

Однако игра состоялась на поле Руха во Львове (4:3). Матч перенесли во Львов из-за того, что поле стадиона "Черноморец" в Одессе готовили к поединку сборной Украины с Болгарией.

Вероятно, встречу Черноморец – Динамо перенесли в Киев из-за того, что 23-го ноября Динамо примет в Лиге чемпионов мюнхенскую Баварию.

Вниманию. Черноморец не публично называют фарм-клубом Динамо. Причина в том, что в составе одесситов выступают 16 арендованных футболистов Динамо. Возглавляет Черноморец бывший тренер молодежных команд Динамо Юрий Мороз.

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